В последнее время в королевской семье было много неприятностей. В частности, несколько недель муж Елизаветы II – принц Филипп находится в больнице. Для того, чтобы Ее Величеству было легче пережить это время, ей подарили двух новых щенков корги.

В королевской семье Великобритании невероятное пополнение. Елизавета II получила в подарок собак, которых обожает.

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Отметим, что супруг королевы длительное время находится в больнице. На днях 99-летнему принцу Филиппу сделали операцию на сердце. Он остается под наблюдением врачей и восстанавливается. Ее Величество постоянно пребывает в стрессе.

Пока Елизавета II ждет возвращения мужа, щенки улучшают ей настроение и помогают отвлечься от плохих мыслей.

Королева в восторге. Немыслимо, чтобы королева не имела ни одного корги. Это все равно что в лондонском Тауэре нет ворон. Щенки живут там всего пару недель, но говорят, что они очаровательны и уже обжили замок. Оба приносят много шума и энергии, пока Филипп находится в больнице,

– рассказал инсайдер.

Имена и пол собак пока неизвестны. Однако их появление в жизни королевы очень важно. Ранее отмечалось, что Елизавета II больше не хочет иметь собак. Причиной этого стала смерть ее любимой корги Уиллоу.