В 2021 году Елизавета II впервые будет праздновать свой день рождения без мужа принца Филиппа, который умер 9 апреля. Вся королевская семья оплакивает потерю герцога Эдинбургского и придерживается траура.

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Елизавета II нарушит традицию

Из-за смерти принца Филиппа нынешний праздник в честь 95-летия королевы состоится не таким, как обычно. Ежегодно монаршая семья делится семейными портретами в дни рождения членов семьи. Однако на этот раз Елизавета II нарушит традицию.

Также совсем другим будет проведение празднования дня рождения британской королевы. В частности, публичные процессии вовсе будут отменены, но не так из-за потери герцога Эдинбургского, как из-за пандемии коронавируса. Отметим, что и в прошлом году торжество было отменено. Возможно, небольшое семейное празднование пройдет в Виндзорском замке.

Пока Елизавета II проводит время дома, в Виндзоре. В ближайшее время ее должны посетить близкие, чтобы поддержать и не дать скучать. По информации издания, поздравить бабушку с 95-летием должен и принц Гарри. Хотя, по словам инсайдеров, он должен был вылететь в США.



Королева Елизавета и принц Филипп фото в честь 99-летия герцога / Фото из инстаграма королевской семьи

Королева Елизавета II потеряла мужа: как она переживает его смерть