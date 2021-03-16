В Великобритании отпраздновали День матери в воскресенье, 14 марта. По этому случаю Букингемский дворец обнародовал архивную фотографию, где Ее Величество изображена в юном возрасте вместе с матерью.

Королевская семья с уважением относится к праздникам и часто по случаю особого дня радует поклонников семейными фотографиями.

Читайте также После скандального интервью: королева Елизавета II позвонит принцу Гарри

Фото Елизаветы II с мамой

По случаю Дня матери на официальной странице монархов в инстаграме появилось черно-белое фото. На нем будущая королева Елизавета II позировала в юном возрасте рядом со своей мамой – бывшей королевой Елизаветой.

В публикации указано, что снимок обнародовали по случаю праздника, однако не указано, в каком году он был сделан.

Желаем всем мамочкам особого Дня матери,

– написали в публикации.

Королева Елизавета II: главное из биографии

Будущая королева родилась в королевской семье в 1926 году в Лондоне.

В 1947 году принцесса вышла замуж за офицера британского флота Филиппа Маунтбеттена. На то время Елизавете был 21 год, а ее избраннику – 26 лет.

Роскошная свадьба состоялась в Вестминстерском аббатстве. Накануне этого дня Филиппу предоставили титул герцога Эдинбургского.

У супругов родилось четверо детей: принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю, принц Эдвард.

После смерти отца, короля Герцога VI, в 1952 году принцесса Елизавета получила титул королевы Елизаветы II. На то время ей было 25 лет.

Коронация состоялась 2 июня 1953 года.

Данные собраны на основе Википедии