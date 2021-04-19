Прощание монаршей семьи с принцем Филиппом было очень глубоким и душевным. На церемонии внимание уделили каждой детали. Какие личные и дорогие сердцу принца Филиппа вещи можно было увидеть на похоронах – узнавайте далее.

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Похороны принца Филиппа

Карета и перчатки герцога

На сиденье кареты герцога, имевшей особую роль в процессе похорон, были кепка, кнут и водительские перчатки принца Филиппа. Несколько Конюхов и две запряженные черные лошади стояли, когда процессия проходила мимо.



Карета принца Филиппа / Скриншот с видео

Возле кепки можно было увидеть красный контейнер с кусочками сахара. Из него принц Филипп давал лакомство своим пони.



Кепка и перчатки принца Филиппа / Скриншот с видео

Четырехколесная карета из полированного темно-зеленого алюминия и стали была построена по точным характеристикам герцога 8 лет назад. Он начал использовать ее с 91-летнего возраста для катания по Виндзору и другим королевским поместьям.

Трубящие матросы

Когда катафалк Land Rover с телом принца Филиппа остановился у часовни Святого Георгия, группа трубачей Королевского флота протрубила Still – это морская команда, призывающая экипаж ко вниманию.

Когда гроб подняли из автомобиля, трубачи просвистели команду Carry On, после чего тело герцога вынесли на лестницу. Известно, что сейчас свистки используют для торжественного отдания чести военному гостю, старшему офицеру или же на похоронах.

Когда гроб в конце службы опустили в королевский склеп, прозвучал сигнал о том, что все должны приготовиться к бою.

Королевский флот был важной составляющей жизни герцога Эдинбургского, где он служил во время Второй мировой войны. Впоследствии мужчина отказался от морской жизни и поддержал любимую жену в выполнении ее королевских обязанностей.



Трубящие матросы / Скриншот с видео

Личный флаг принца Филиппа

Гроб с телом принца Филиппа был накрыт его личным флагом, на котором изображены элементы его жизни от греческого наследия до британских королевских титулов.

Также на гроб положили морскую шапку герцога и меч офицера Королевского флота.