Велична Єлизавета II вже 69 років вміло керує Сполученим Королівством та приголомшує увесь світ. 2021 рік став для королеви справжнім випробуванням: пандемія коронавірусу триває, її онук – принц Гаррі склав королівські обов'язки та переїхав до США. А головним потрясінням, яке залишило величезну порожнечу в житті Її Величності, стала смерть коханого герцога Единбурзького. Королева завжди тримала особисте життя якомога далі від сторонніх очей, тому після відходу принца Філіпа до неї була прикута особлива увага.

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Журналісти Showbiz 24 підготували для вас добірку моментів, які пов'язані з приватним життя Єлизавети II.

2 дні народження

21 квітня 1926 року Лондон сколихнула радісна новина. Цього дня в герцогів Йоркських народилася донька, яка отримала ім'я Елізабет Александра Мері Віндзор. Рідні мило називали її "Лілібет". Саме цим прізвиськом королева підписала записку, яку залишила на труні коханого принца Філіпа.

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Однак день народження королева святкує двічі на рік. Перше – 21 квітня королева проводить у сімейному колі, а в червні вона влаштовує масштабний фестиваль та парад для британців. Зазвичай грандіозне свято відвідували тисячі людей. Проте у 2020 році все змінилося. Королева вперше відмовилася від святкування через пандемію коронавірусу. Цьогоріч парад також, скоріш за все, не відбудеться.

Домашня освіта

Єлизавета II була першою дитиною в сім'ї, згодом у неї народилася сестра Маргарет. Дівчата навчалися вдома, проте це ніяк не вплинуло на якість знань. Букінгемський палац відвідували найкращі репетитори Великої Британії, завдяки яким майбутня королева здобула освіту.

Досі Її Величність бездоганно знає історію та вільно володіє французькою мовою.

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Ремонт автомобілів

Королева не має водійського посвідчення та паспорта, оскільки самій собі ці документи не може видати. Проте вона вправно керує автомобілем. Ба більше, Єлизавета II навіть вміє ремонтувати транспорт. Під час Другої світової війни Її Величність здобула освіту механіка. Згодом вона вступила Жіночої допоміжної територіальної служби, де була лейтенантом. Це було вперше за історію монархії.



Єлизавета II була механіком під час Другої світової війни / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Шанси, що Єлизавета II таки стане королевою, були дуже малими. Її батьки навіть не думали, що це може статися. Проте король Едуард VIII зрікся трону заради шлюбу з коханою, монархом став батько Єлизавети ІІ – Георг VI. У 1952 році він помер і королівський престол зайняла донька. Тоді Її Величності було 25 років. Коронацію транслювали по телебаченню, що було вперше в історії Великої Британії.



Єлизавета II стала королевою у 25 років / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Єлизавета ІІ постійно відвідувала різноманітні заходи, спілкувалася з британцями та гостями країни. Вона й досі дотримується правила: "Якщо люди тебе бачать – вони прихильно ставляться до тебе". Лише пандемія коронавірусу змусила королеву обмежити коло контактних осіб.

Шлюб з братом

Принц Філіп був чотириюрідним братом королеви, проте це не стало на заваді їхньому коханню. Для мільйонів людей у різних куточках світу Єлизавета II та її обранець стали еталоном міцних стосунків та щасливого шлюбу, який тривав усе життя. Лише смерть принца Філіпа змогла розлучити закоханих.

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Хобі Її Величності

Королева Великої Британії обожнює кінний спорт, тому дуже любить відвідувати щорічні скачки. Також Єлизавета II в захваті від ще одного виду спорту – футболу. Її Величність вболіває за англійський "Арсенал".

Також королева обожнює колекціонувати поштові марки. Наразі вартість її дивовижної приватної колекції оцінюють у майже 100 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 371 мільйон гривень).

Мало хто знає, що у власному зоопарку королева має чимало тварин: 2 слони, ягуара, кількох лінивців та великих черепах. Та найбільше їй подобаються собаки породи коргі. Першого улюбленця їй на 18-річчя подарував батько. У 2020 році помер останній песик. Єлизавета II казала, що більше не хоче собак, однак в лютому 2021, коли принц Філіп потрапив у лікарню, Її Величності подарували двох коргі, які стали розрадою в складний для неї час.



Єлизавета II з собаками / Фото Getty Images

Варто зазначити, що всіх тварин та подарунки від світових лідерів Єлизавета ІІ декларує. На офіційному сайті Букінгемського палацу завжди можна знайти цю інформацію.

Вакцинація від COVID-19

9 січня 2021 року королева Єлизавета II та її чоловік принц Філіп вакцинувалися від коронавірусу. Подружжя отримало щеплення від смертоносної інфекції у Віндзорському замку. Її провів королівський домашній лікар.

Її Величність та герцог Единбурзький на власному прикладі хотіли показати, що потрібно вакцинуватися. Також зробили це з метою уникнення дезінформації та різних спекуляцій. Яку саме вакцину обрало королівське подружжя – невідомо.

9 квітня 2021 року світ сколихнула звістка про смерть чоловіка Єлизавети II – принца Філіпа. Він помер у віці 99 років, не доживши двох місяців до свого 100-річчя. Рідні королеви розповідали, що ця подія залишила у її житті величезну порожнечу.



Єлизавета II на похороні чоловіка / Фото Getty Images

17 квітня в каплиці Святого Георгія, що розташована у Віндзорському замку, відбулося прощання з герцогом Единбурзьким, після якого чоловіка поховали в Королівській усипальниці. Її Величність не змогла приховати болю, була похмурою та самотньою.