Велика війна, що розпочалась 24 лютого, знову й знову довела – ніщо не буває поза політикою, а особливо шоубізнес. Якщо раніше зірки могли прикриватися міфом "музика аполітична", тепер ці слова свідчать лиш про неосвіченість та безвідповідальність перед шанувальниками. Як співаки, актори, ведучі змінювали свої погляди на Україну – читайте далі.

До слова Вони всі імперіалісти, – інтерв'ю з Педаном про росіян, шоубізнес та проєкт "Універ CHEK"

Зірки в теробороні та ЗСУ

З перших днів війни найсміливіші зірки пішли в ТрО чи ЗСУ, щоб захищати Україну від російських загарбників.

Олександр Положинський підписав контракт із Збройними Силами ще за кілька днів до 24 лютого. Наразі музикант сумлінно служить на фронті, хоч у бій з окупантами не рветься.

Наступного дня, 17 лютого, до київської тероборони вступили "Антитіла" з Тарасом Тополею. Музиканти ще з 2014 року обмежили будь-які зв'язки з росією, тому їхні вчинки тепер – зрозумілі. Через певний час колектив відправився на Харківщину, де соліст гурту служить парамедиком.

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Зірки один за одним вступали в ТрО та ЗСУ: це і Андрій Хливнюк з "Бумбоксу", Олег Сенцов, Дмитро Дікусар, який нещодавно втратив побратима, Фагот з ТНМК, Коля Сєрга, Женя Галич, Святослав Вакарчук, Даніель Салем, Ахтем Сеїтаблаєв, учасники "Холостячки". Також це зіркові чоловіки – коханий Наталки Денисенко, наречений Раміни Есхакзай, чоловік Марічки Падалко, Маші Єфросиніної.



Світлана Тарабарова з Сєргою і Галичем / Фото з інстаграму співачки

Варто зауважити, що не всі зірки-чоловіки вступили до лав ЗСУ, деякі з них і взагалі виїхали за кордон. Такі артисти були змушені боротися з великою кількістю хейту у їхній бік.

До слова, Валерій Харчишин в інтерв'ю 24 каналу розповідав, що, можливо, страх таких чоловіків зрозумілий. Але, на його думку, можна було залишити дітей та дружину за кордоном та повернутися до України.

Наприклад, Монатік виїхав за кордон ще до 24 лютого, і лиш через 5 місяців війни приїхав до Києва. Анатолій Анатоліч з сім'єю поїхав до Франції, хоч згодом вирішив повернутися додому. Сергій Бабкін нещодавно зазнав нищівної критики після того, як виправдовувався, чому не їде в Україну. Його дружина Сніжана навіть записала відеозвернення з цього приводу і заступилась за співака. Так само в мережі критикували Потапа та Влада Яму, де останній дивним чином покинув країну у перший день вторгнення. Про них активно висловлювалась Настя Приходько. Зірка не розуміє, як зустрічатиме цих чоловіків з-за кордону, коли закінчиться війна.

Зірки-волонтери

Українським захисникам необхідно мати надійний тил та підтримку, яку не завжди може дати держава. Саме так до волонтерського руху долучилися чимало зірок.

Сергій Притула займався волонтерством ще з 2014 року, але з 24 лютого 2022 року його фонд неймовірно збільшив масштаби. Нещодавно чоловік повідомив, що гроші, які він зібрав на "Байрактари", пішли на супутник для ЗСУ! Ця космічна "зброя" надаватиме розвідці актуальні супутникові знімки, що вкрай важливі для бійців.

займався волонтерством ще з 2014 року, але з 24 лютого 2022 року його фонд неймовірно збільшив масштаби. Нещодавно чоловік повідомив, що гроші, які він зібрав на "Байрактари", пішли на супутник для ЗСУ! Ця космічна "зброя" надаватиме розвідці актуальні супутникові знімки, що вкрай важливі для бійців. Доброю та важливою справою займалась ведуча та блогерка Леся Нікітюк . У перші дні війни вона відправилась до Хмельницького, де зі своєї школи зробила штаб для переселенців. Люди з інших областей країни заселялися у прихисток Нікітюк, ставали на ноги, а надалі влаштовували своє нове життя самостійно. За час існування центру зірка прихистила понад 3000 людей з дітьми та тваринами. Наразі Леся закрила школу, адже її необхідність та потік людей зменшилися.

. У перші дні війни вона відправилась до Хмельницького, де зі своєї школи зробила штаб для переселенців. Люди з інших областей країни заселялися у прихисток Нікітюк, ставали на ноги, а надалі влаштовували своє нове життя самостійно. За час існування центру зірка прихистила понад 3000 людей з дітьми та тваринами. Наразі Леся закрила школу, адже її необхідність та потік людей зменшилися. Активно волонтерила з перших днів війни і співачка Даша Астаф'єва. Зірка не приховує, що з 2014 року все ще їздила в росію заробляти "бабло", втім, тепер вона про це шкодує. Артистка перейшла на українську у соціальних мережах та працювала у ресторані волонтеркою, де чистила картоплю на обіди для українських військових.

Окрім цих знаменитостей, волонтерами стали також: соліст гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець, Ада Роговцева, MELOVIN, Арсен Мірзоян та багато інших.

До речі, в інтерв'ю 24 каналу Арсен Мірзоян пояснював, чому пішов волонтерити, а не воювати, як інші його колеги. Він певен, що перебуває там, де від нього найбільше користі. "Ніхто ж не каже, що хтось уклоніст. Усі ми там будемо, часу вистачить на всіх".

Як українське почали поширювати за кордоном

Чимало українських співачок, акторок та гумористок виїхали за кордон, але не стали там відсиджуватися у тиші та комфорті. Переможниця Євробачення-2016 Джамала постійно проводила благодійні концерти країнами Європи та збирала кошти на потреби України та ЗСУ. У квітні стало відомо, що за 2 місяці завдяки зірці було зібрано понад 90 мільйонів євро – очевидно, тепер ця сума є значно більшою. Зараз Джамала бере участь у польських "Танцях з зірками", бо – "концертів вже недостатньо".

Також зірки організували благодійні концерти "Доброго вечора, ми з України", в яких брали участь і Тіна Кароль, Настя Каменських, Потап, The Hardkiss, Надя Дорофєєва, Монатік та Сергій Бабкін, також Олена Кравець. Ці концерти принесли 3,5 мільйонів доларів.



Кадр з благодійного концерту / Фото з інстаграму Сергія Бабкіна

Скільки ще вдалось зібрати коштів завдяки зіркам:

Монатік – 2 мільйони гривень,

Настя Каменських – 75 мільйонів гривень,

Злата Огнєвіч – понад 4,5 мільйона гривень,

"Океан Ельзи" – 8,3 мільйона гривень,

Ірина Федишин – 1,3 мільйона гривень,

"Антитіла" – 10 мільйонів доларів,

телемарафон Save Ukraine – #StopWar – 40 мільйонів гривень та ще 6 мільйонів наступний.

Особливої згадки потребують Jerry Heil та Alyona Alyona. Артистки виїхали з країни власне для того, щоб нагадувати європейцям про війну. Вони дивували українців спільними треками, а також записували фіти з іноземцями – наприклад, це успішна пісня Kupala з німецькою виконавицею Ela.

Благодійні концерти відбувалися і в США. Там виступала дружина Тараса Тополі Alyosha, Міка Ньютон, туди приїздила на певний час Злата Огнєвіч, яка особливо радикально відстоює позицію того, що артист має бути з народом.

Нагадаємо, Злата підколювала артистів й артисток, які довго сиділи за кордоном, і лише після кількох місяців війни вирішили повертатися до України та співати для військових. Сама зірка вважає, що її колеги не мають боятися, як не бояться й українські бійці.

Перейшли на українську мову

Чудовий патріотичний тренд з переходом на українську мову швидко поширювався ще до 24 лютого. Та після таких блогерів та зірок ставало все більше. Наприклад, державною почали спілкуватися Ірина Горова, Володимир Дантес, блогер і ведучий Олексій Дурнєв, дружина Віктора Павліка Катерина, Анна Трінчер та її наречений, блогери Таня Парфільєва, Даша Квіткова та Нікіта Добринін, Христина Горняк та Анна Богдан. В інстаграмах зіркового бомонду російська тепер – рідкість, що не може не тішити.

Мовний скандал з Поляковою та Єфросиніною

Попри те, що українці неодноразово доводять, як важливо відмовлятися від всього російського, не обійшлося без інцидентів та скандалів. Особливо гучно обговорювався випуск "Дорослих дівчаток", ведучими яких є Маша Єфросиніна та Оля Полякова. В одному з епізодів шоу зірки заявили, що не будуть вести програму українською, начебто тому, що в них немає "хімії", вони ще не здатні швидко відповідати державною і взагалі, їм складно підбирати слова.

У відповідь на це в мережі розгорнулось обговорення, чому тепер важливо розмовляти українською принаймні в публічному просторі. Полякова та Єфросиніна відкидали всі звинувачення, однак навіть їхні колеги ставали на захист української. У підсумку – хейт спрацював, тому тепер у публічному просторі ці зірки розмовляють лише державною.

Додамо, Олександр Педан в інтерв'ю 24 каналу пояснював, що такі тези зірок можуть стати жертвами пропаганди Соловйова. Адже заяви "дорослих дівчаток" частково стверджують, що в Україні нібито "притісняють" російськомовних.

Хто здивував позицією

Напевно, не варто нагадувати, що війна в Україні триває вже 8 років. Ще з початку війни на Донбасі українським музикантам було варто покинути російський ринок та не їздити виступати туди. Але залишилися артисти, які жили на дві країни та не вбачали в цьому нічого поганого.

Найбільше через свою позицію до 24 лютого розкаявся Алан Бадоєв. Він перейшов на українську та зізнався, як шкодує через роботу в росії.

Мабуть, я один з тих, які робили все, щоб розмазати кордони між Україною та Росією. Це було несвідомо, я з Донецька… За цей місяць я багато обміркував. Розумію, що і я, і Максим нашою творчістю розмазували кордони між країнами. Я, напевно, один з тих, хто максимально демонстрував "дружбу народів", допомагав створювати спільну "творчу подушку". І тепер я розумію, наскільки це жахливо, безвідповідально.

Так само про роботу в росії та отримання нагород там пошкодував Макс Барських. Він конфліктував з Тіматі, закрив росіянам можливість слухати його музику, не віддав їм кошти за квитки із запланованих концертів. Артист зізнавався, що війна розставила для нього все на свої місця. Тепер Барських їздить з благодійними концертами.

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Українці чекали чіткої позиції і від Світлани Лободи. Вона останні роки жила в Європі, але заробляла гроші і на росіянах, і на українцях. У перші дні війни співачка записала відео у сльозах з абстрактними фразами, але через кілька тижнів стало відомо, що вона допомогла Борисполю та врешті назвала винною у війні росію. Але зіркові колеги дотримуються неоднозначної позиції щодо Лободи: багато хто вважає, що співачка лише рятувала кар'єру й є лицемірною.

Зауважимо, в інтерв'ю 24 каналу Наталка Карпа поділилась, що не засуджує тих, хто перейшов на сторону добра лише після 24 лютого. Втім, вона нагадала про тих зірок, які були та залишаються на стороні України раніше й зараз.

Люди, які зрадили Україну

Важливо пам'ятати й про тих артистів, які проковтнули язика та стали на бік терору, зґвалтувань та насильства. Як мінімум для того, щоб після перемоги України не дати цим людям переступити кордон.

Ані Лорак продовжила бути "деревом любові" та виступила за мир у лаконічному дописі. Згодом вона побувала на вечірці з нагоди дня народження сина Філіпа Кіркорова, де сиділа за столом разом з дружиною пєскова та іншими прихильниками війни.

Таїсія Повалій, чомусь досі народна артистка України, не тільки не виступає проти війни, але й наважується співати українські пісні на концертах в росії та білорусі. Кривавий російський терор вона назвала "важкими часами".

Українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко заявила, що мовчить про війну нібито тому, що в неї з чоловіком різняться погляди, тож вона не хоче зруйнувати стосунки. З-поміж усіх дивних заяв та вчинків Тодоренко найбільше здивувало те, що свого маленького сина вона назвала Миром.

Танцівниця Тетяна Денисова була в Києві, коли почалось повномасштабне вторгнення, пережила бомбардування, але й це не змусило її заговорити. Окрім того, що зірка 8 років брала участь у російських шоу, тепер вона й взагалі блокує усіх тих, хто нагадує їй про війну.

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Імена цих людей можна продовжувати довго. Це і Жанна Бадоєва, Лоліта Мілявська, Анна Сєдокова, улюблениця Нацвідбору-2018 MARUV та багато інших.

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