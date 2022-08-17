Щодня війна, яку розв'язала росія, забирає життя сотень українських захисників. Серед тих, хто зараз боронить нашу країну від окупантів, є й відомі люди. Вони діляться новинами з життя на війні у соцмережах.
Читайте також "А де Макс служить": Тарас Тополя підколов Барських, який фотографувався у формі ЗСУ
Дмитро Дікусар розповів про смерть побратима
Танцівник Дмитро Дікусар є одним з тих відомих чоловіків, які в перші дні війни взяли в руки зброю, щоб виганяти окупантів. Він рідко виходить на зв'язок, але ділиться важливими новинами. На жаль, не всі з них є оптимістичними.
Хореограф повідомив, що під час виконання бойового завдання загинув його друг і побратим Юр Мар'ян Іванович, який був світлою та справжньою людиною. На початку повномасштабного вторгнення росії на територію України Мар'ян залишив роботу за кордоном та повернувся в Україну, щоб захищати її та людей.
Вшануймо пам'ять нашого героя молитвою! Царство небесне тобі, друже! Ми ніколи не здамося! Вічна пам'ять всім нашим воїнам! Слава Україні!
– написав Дмитро під фото.
Дмитро Дікусар з побратимом / Фото з інстаграму хореографа
Зірки в теробороні та ЗСУ: останні новини
- "Радітиму життю": актор "Кріпосної" вступив до лав ЗСУ і розповів про плани після перемоги.
- Око зберегли, – актор Стороженко, якого поранили на фронті, показав фото після операції.
- Планую жити довго, – Сашко Положинський розповів, чому не рветься у бій з окупантами.
- Даніель Салем показав відео з фронту й зізнався, як з нього глузує Сєрга: "Називає мене 600-й".