Щодня війна, яку розв'язала росія, забирає життя сотень українських захисників. Серед тих, хто зараз боронить нашу країну від окупантів, є й відомі люди. Вони діляться новинами з життя на війні у соцмережах.

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Дмитро Дікусар розповів про смерть побратима

Танцівник Дмитро Дікусар є одним з тих відомих чоловіків, які в перші дні війни взяли в руки зброю, щоб виганяти окупантів. Він рідко виходить на зв'язок, але ділиться важливими новинами. На жаль, не всі з них є оптимістичними.

Хореограф повідомив, що під час виконання бойового завдання загинув його друг і побратим Юр Мар'ян Іванович, який був світлою та справжньою людиною. На початку повномасштабного вторгнення росії на територію України Мар'ян залишив роботу за кордоном та повернувся в Україну, щоб захищати її та людей.

Вшануймо пам'ять нашого героя молитвою! Царство небесне тобі, друже! Ми ніколи не здамося! Вічна пам'ять всім нашим воїнам! Слава Україні!

– написав Дмитро під фото.



Дмитро Дікусар з побратимом / Фото з інстаграму хореографа

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