Якщо Сашко Положинський, з яким Арсен Мірзоян тримав оборону Києва, підписав контракт з ЗСУ і служить у лавах 47-го окремого батальйону, то він займається волонтерством. В інтерв'ю 24 каналу музикант пояснив, що його час ще не настав, зараз він там, де ефективніший, корисніший.

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Чому Арсен Мірзоян волонтерить, а не воює як Положинський

Співак наголошує, що в нього немає військової підготовки, тож він точно сидів би в окопі. Однак у випадку, якщо російська армія зайде в його рідне Запоріжжя, він без вагань рвоне захищати свою землю.

У перші дні я був зі зброєю руках у Києві, я нікуди не дівся. І я вам чесно скажу, якби щось трапилося в Запоріжжі, я б примчав у Запоріжжя. Це моє рідне місто. Я буду воювати на території, яку я знаю. Коли ворог на порозі, досвід уже нецікавий нікому, є обов'язок,

– наголошує Арсен Мірзоян.

"Ніхто ж не каже, що хтось уклоніст. Усі ми там будемо, часу вистачить на всіх. І ця війна надовго, це на роки. Тому всі ми там будемо, обов'язково будемо там. Просто зараз ми там, де ефективніше, а потім ти нікуди не дінешся від того. Від себе не дінешся теж", – додає зірка.

Як Мірзоян ставиться до мобілізації

Музикант не з чуток знає, що аби виконати план по повісткам, на фронт везуть хлопців не те що не готових ні до чого, а у спортивних костюмах. У нього був реальний свідок.

Ви своїм планом по повісткам просто нищите, бл*ть, країну. Ви п**араси – отак би я сказав тим чувакам, які везуть пацанів без розбору, які, бл*ть, вручають повістки всім наліво, направо. Ну це ж радянщина,

– емоційно відреагував Арсен Мірзоян.

Інтерв'ю з Арсеном Мірзояном у відеоформаті: дивіться відео онлайн