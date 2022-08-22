Українська телеведуча Катя Осадча висловилась про танцівницю Тетяну Денисову. Зірка пережила бомбардування Києва, але не мовила ні слова про війну в Україні.

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Катя Осадча про зрадницю Денисову

Через байдужу позицію Тетяни Денисової організатори проєкту "Танці.World of Dance" вирішили перемонтувати випуски шоу так, щоб там не фігурувала ні сама Денисова, ні інші судді. Але Катя Осадча дорікнула СТБ за те, що вони взагалі запросили танцівницю на зйомки. Адже всі 8 років війни Денисова їздила по російських шоу.

Шкода, що тільки зараз. Денисова за останні 8 років знялася чи не в усіх танцювальних російських шоу і майже жила в Росії. Якби не війна, вона б повернулася, сіла в журі і їздила з Росії в Україну на зйомки. Власне це була частина наративу, що нам насаджували, а всі радо на це йшли. Це ж танці, вони поза політикою?

– написала Катя Осадча.



Катя Осадча про Денисову / Фото з інстаграм-сторіз

"Кожному потрібно це добре запам'ятати. Аби після перемоги в медійному просторі раптом не спливли всі ці люди зі словами — "в мене навіть дитина Мир, я ж за нього"", – додала ведуча, натякнувши на Регіну Тодоренко.



Катя Осадча про Денисову / Фото з інстаграм-сторіз

Як зірки ставляться до Денисової