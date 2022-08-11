Сашко підписав контракт з ЗСУ ще до повномасштабного вторгнення. Зараз він перебуває на навчаннях, прагне здобути якомога кращі навички, щоб впевненіше почуватися в бою.

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Чому Сашко Положинський не рветься в бій

Захисник поділився, що багато його побратимів потрохи нарікають, бо давно рвуться в бій, а досі перебувають на навчаннях.

Не брехатиму – я не рвуся. У мене все як у пісні: "Ти знаєш, що я починати цей бій не хотів. Та як треба – то мушу". Буде відповідний наказ – піду в бій. А поки що, згідно з наказом, намагаюся стати кращим, щоб спокійніше і впевненіше почуватися в бою,

– зізнався Положинський.

Артист вирішив служити в ЗСУ, бо відчув, що зараз має бути саме там. Він не вступав до лав захисників, щоб загинути: "І вже багато разів чув від колег: "Добре, що ти з нами!" І для мене це честь. А берегти себе я зможу рівно настільки, наскільки кожен, хто поруч зі мною, зможе берегти себе. Що із цього вийде – вирішить доля і покаже час. Особисто я планую жити довго, щасливо спостерігаючи, як світ змінюється на краще після нашої спільної перемоги добра над злом".



Сашко Положинський на навчаннях / Фото з інстаграму співака

Нагадаємо, Сашко Положинський розповідав, як мова рятує життя на війні. За словами Положинського, під час спілкування на лінії фронту по раціях чи інших засобах зв'язку вони почувають себе невпевнено, коли чують російську мову. Відтак, усі стараються спілкуватись українською. А непересічну історію з фронту, де людина почала говорити до них російською у повній темряві, а вони не сподівались, що хтось посеред ночі до них може прийти, – читайте за посиланням.