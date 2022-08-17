Щоправда, Педан каже, що коли Маша та Оля хочуть щось робити російською, це їхнє право та вибір, але вони не повинні так на цьому акцентувати. Зокрема й через те, що такі заяви грають на руку не Україні, а росії. Адже складається картинка, що ведучих в Україні нібито цькують за російську мову, розповів Педан 24 каналу.

Читайте інтерв'ю повністю Вони всі імперіалісти, – інтерв'ю з Педаном про росіян, шоубізнес та проєкт "Універ CHEK"

Якщо тобі важко і болить – ти можеш поговорити з психологом, але не говорити про це на всю Україну. Всі розмови від публічних осіб про те, що їм важко переходити на українську – це все гра на боці російської пропаганди. Уявіть ситуацію, коли кажуть, що мене змушують говорити українською мовою, – і завтра Соловйов (російський ведучий-пропагандист, – 24 канал) бере цю всю штуку і в себе показує на телебаченні: "Відомого українського телеведучого чи телеведучу пригноблюють в Україні за її російську мову"! Все, це гра на їхньому полі,

– переконаний Педан.

Тому він рекомендує кілька разів подумати перед тим, як говорити такі тези. Олександр каже, що "вдома в себе – "охайте", робіть що хочете, ніхто в сім'ю ні до кого не лізе". Ба більше – у ютубі немає заборони на російську мову, але це не означає, що на цьому потрібно робити такий акцент. Як приклад, він навів Олексія Дурнєва чи Антона Птушкіна, які у мережі майже повністю перейшли на українську мову.

"Це правильно, це має людина відчути, це має пройти зсередини. Але якщо ти не можеш це і продовжуєш там типу російськомовну історію – я не знаю для чого це робити. Є закон про мову і державне мовлення, давайте за ним жити. Це правильно. Тому мені й здається, що всі публічні люди мають вже зрозуміти, що в житті вони можуть спілкуватись, як хочуть. Це їхнє право, ми демократична країна зі свободою слова, у нас вільна країна. Проте, що вони несуть в маси – мені здається, вже більшість зрозуміла, що треба нести українською", – підсумував ведучий.

Інтерв'ю з Олександром Педаном у відеоформаті

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