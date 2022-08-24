Великая война, которая началась 24 февраля, снова и снова доказала – ничто не бывает вне политики, особенно шоубизнес. Если раньше звезды могли прикрываться мифом "музыка аполитичная", теперь эти слова свидетельствуют только о невежестве и безответственности перед поклонниками. Как певцы, актеры, ведущие меняли свои взгляды на Украину – читайте дальше.

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Звезды в терробороне и ВСУ

С первых дней войны самые смелые звезды пошли в ТРО или ВСУ, чтобы защищать Украину от российских захватчиков.

Александр Положинский подписал контракт с Вооруженными Силами еще за несколько дней до 24 февраля. Пока музыкант добросовестно служит на фронте, хотя в бой с оккупантами не рвется.

На следующий день, 17 февраля, в киевскую терроборону вступили "Антитела" с Тарасом Тополеем. Музыканты еще с 2014 года ограничили какие-либо связи с россией, поэтому их поступки теперь понятны. Через некоторое время коллектив отправился на Харьковщину, где солист группы служит парамедиком.

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Звезды один за другим вступали в ТРО и ВСУ: это и Андрей Хливнюк из "Бумбокса", Олег Сенцов, недавно потерявший побратима Дмитрий Дикусар, Фагот из ТНМК, Коля Серга, Женя Галич, Святослав Вакарчук, Даниэль Салем, Ахтем Сеитаблаев, "Холостячки". Также это звездные мужчины – любимый Наталки Денисенко, жених Рамины Эсхакзай, муж Марички Падалко, Маши Ефросининой.



Светлана Тарабарова с Сергеем и Галичем / Фото из инстаграма певицы

Следует заметить, что не все звезды-мужчины вступили в ряды ВСУ, некоторые из них и вовсе уехали за границу. Такие артисты были вынуждены бороться с большим количеством хейта в их сторону.

Кстати, Валерий Харчишин в интервью 24 каналу рассказывал, что, возможно, страх таких мужчин понятен. Но, по его мнению, можно было оставить детей и жену за границей и вернуться в Украину.

Например, Монатик уехал за границу еще до 24 февраля, и только через 5 месяцев войны приехал в Киев. Анатолий Анатолич с семьей уехал во Францию, хотя впоследствии решил вернуться домой. Сергей Бабкин недавно подвергся сокрушительной критике после того, как оправдывался, почему не едет в Украину. Его жена Снежана даже записала видеообращение по этому поводу и вступилась за певца. Также в сети критиковали Потапа и Влада Яму, где последний странным образом покинул страну в первый день вторжения. О них активно высказывалась Настя Приходько. Звезда не понимает, как будет встречать этих мужчин из-за границы, когда закончится война.

Звезды-волонтеры

Украинским защитникам необходимо обладать надежным тылом и поддержкой, которую не всегда может оказать государство. Именно так к волонтерскому движению приобщилось немало звезд.

Сергей Притула занимался волонтерством еще с 2014 года, но с 24 февраля 2022 его фонд невероятно увеличил масштабы. Недавно мужчина сообщил, что деньги, которые он собрал на "Байракторы", пошли на спутник для ВСУ! Это космическое "оружие" будет предоставлять разведке актуальные спутниковые снимки, крайне важные для бойцов.

занимался волонтерством еще с 2014 года, но с 24 февраля 2022 его фонд невероятно увеличил масштабы. Недавно мужчина сообщил, что деньги, которые он собрал на "Байракторы", пошли на спутник для ВСУ! Это космическое "оружие" будет предоставлять разведке актуальные спутниковые снимки, крайне важные для бойцов. Добрым и важным делом занималась ведущая и блоггер Леся Никитюк . В первые дни войны она отправилась в Хмельницкий, где из школы сделала штаб для переселенцев. Люди из других областей страны заселялись в приют Никитюк, становились на ноги, а в дальнейшем устраивали свою новую жизнь самостоятельно. За время существования центра звезда приютила более 3000 человек с детьми и животными. Леся закрыла школу, ведь ее необходимость и поток людей уменьшились.

. В первые дни войны она отправилась в Хмельницкий, где из школы сделала штаб для переселенцев. Люди из других областей страны заселялись в приют Никитюк, становились на ноги, а в дальнейшем устраивали свою новую жизнь самостоятельно. За время существования центра звезда приютила более 3000 человек с детьми и животными. Леся закрыла школу, ведь ее необходимость и поток людей уменьшились. Активно волонтерила с первых дней войны и певица Даша Астафьева. Звезда не скрывает, что с 2014 года все еще ездила в Россию зарабатывать "бабло", впрочем, теперь она об этом жалеет. Артистка перешла на украинский в социальных сетях и работала в ресторане волонтером, где чистила картошку на обеды для украинских военных.

Кроме этих знаменитостей, волонтерами стали также солист группы БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ Сергей Танчинец, Ада Роговцева, MELOVIN, Арсен Мирзоян и многие другие.

Кстати, в интервью 24 каналу Арсен Мирзоян объяснял, почему ушел волонтерить, а не воевать, как другие его коллеги. Он уверен, что находится там, где от него больше пользы. "Никто же не говорит, что кто-то уклонист. Все мы там будем, времени хватит на всех".

Как украинское начали распространять за границей

Многие украинские певицы, актрисы и юмористки выехали за границу, но не стали там отсиживаться в тишине и комфорте. Победительница Евровидения-2016 Джамала постоянно проводила благотворительные концерты по странам Европы и собирала средства на нужды Украины и ВСУ. В апреле стало известно, что за 2 месяца благодаря звезде было собрано более 90 миллионов евро – очевидно, теперь эта сумма значительно больше. Сейчас Джамала принимает участие в польских "Танцах со звездами", потому что "концертов уже недостаточно".

Также звезды организовали благотворительные концерты "Добрый вечер, мы из Украины", в которых принимали участие и Тина Кароль, Настя Каменских, Потап, The Hardkiss, Надя Дорофеева, Монатик и Сергей Бабкин, также Елена Кравец. Эти концерты принесли 3,5 миллиона долларов.



Кадр по благотворительному концерту / Фото из инстаграма Сергея Бабкина

Сколько еще удалось собрать средств благодаря звездам:

Монатик – 2 миллиона гривен,

Настя Каменских – 75 миллионов гривен,

Злата Огневич – более 4,5 миллиона гривен,

"Океан Эльзы" – 8,3 миллиона гривен,

Ирина Федишин – 1,3 миллиона гривен,

"Антитела" – 10 миллионов долларов,

телемарафон Save Ukraine – #StopWar – 40 миллионов гривен и еще 6 миллионов следующий.

В особом упоминании нуждаются в Jerry Heil и Alyona Alyona. Артистки уехали из страны для того, чтобы напоминать европейцам о войне. Они удивляли украинцев общими треками, а также записывали фиты с иностранцами – например, это успешная песня Kupala с немецкой исполнительницей Ela.

Благотворительные концерты проходили и в США. Там выступала жена Тараса Тополи Alyosha, Мика Ньютон, туда приезжала на время Злата Огневич, которая особенно радикально отстаивает позицию того, что артист должен быть с народом.

Напомним, Злата подкалывала артистов и артисток, долго сидевших за границей, и только после нескольких месяцев войны решили возвращаться в Украину и петь для военных. Сама звезда считает, что ее коллеги не боятся, как не боятся и украинские бойцы.

Перешли на украинский язык

Прекрасный патриотический тренд с переходом на украинский язык быстро распространялся еще до 24 февраля. Но после таких блоггеров и звезд становилось все больше. Например, государственным начали общаться Ирина Горова, Владимир Дантес, блогер и ведущий Алексей Дурнев, жена Виктора Павлика Екатерина, Анна Тринчер и ее жених, блоггеры Таня Парфильева, Даша Квиткова и Никита Добрынин, Кристина Горняк и Анна Богдан. В инстаграмах звездного бомонда русский теперь – редкость, которая не может не радовать.

Языковой скандал с Поляковой и Ефросининой

Несмотря на то, что украинцы не раз доказывают, как важно отказываться от всего российского, не обошлось без инцидентов и скандалов. Особенно громко обсуждался выпуск "Взрослых девочек", ведущими которых Маша Ефросинина и Оля Полякова. В одном из эпизодов шоу звезды заявили, что не будут вести программу на украинском языке, вроде бы потому, что у них нет "химии", они еще не способны быстро соответствовать государственной и вообще, им сложно подбирать слова.

В ответ на это в сети развернулось обсуждение, почему теперь важно говорить по-украински по крайней мере в публичном пространстве. Полякова и Ефросинина отвергали все обвинения, однако даже их коллеги становились в защиту украинского. В итоге – хейт сработал, поэтому теперь в публичном пространстве эти звезды говорят только на государственной.

Заметим, Александр Педан в интервью 24 каналу объяснял, что такие тезисы звезд могут стать жертвами пропаганды Соловьева . Ведь заявления "взрослых девочек" частично утверждают, что в Украине якобы "притесняют" русскоговорящих.

Кто удивил позицией

Видимо, не стоит напоминать, что война в Украине длится уже 8 лет. Еще с начала войны на Донбассе украинским музыкантам стоило покинуть российский рынок и не ездить выступать туда. Но остались артисты, жившие на две страны и не видевшие в этом ничего плохого.

Больше всего из - за своей позиции до 24 февраля раскаялся Алан Бадоев. Он перешел на украинский и признался, как жалеет о работе в России.

Пожалуй, я один из тех, кто делал все, чтобы размазать границы между Украиной и Россией. Это было безотчетно, я из Донецка… За этот месяц я много обдумал. Понимаю, что и я, и Максим нашим творчеством размазывали границы между странами. Я наверняка один из тех, кто максимально демонстрировал "дружбу народов", помогал создавать общую "творческую подушку". И теперь я понимаю, насколько это ужасно, безответственно.

Так же о работе в России и получении наград там пожалел Макс Барских. Он конфликтовал с Тимати, закрыл россиянам возможность слушать его музыку, не отдал им деньги за билеты из запланированных концертов. Артист признавался, что война расставила ему все на свои места. Теперь Барских ездит с благотворительными концертами.

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Украинцы ждали четкой позиции и от Светланы Лободы. Она в последние годы жила в Европе, но зарабатывала деньги и на россиянах, и на украинцах. В первые дни войны певица записала видео в слезах с абстрактными фразами, но через несколько недель стало известно, что она помогла Борисполю и, наконец, назвала виновной в войне россия. Но звездные коллеги придерживаются неоднозначной позиции относительно Лободы: многие считают, что певица только спасала карьеру и лицемерна.

Отметим, в интервью 24 каналу Наталья Карпа поделилась, что не осуждает тех, кто перешел на сторону добра только после 24 февраля. Впрочем, она напомнила о тех звездах, которые были и остаются на стороне Украины раньше и сейчас.

Люди, предавшие Украину

Важно помнить и о тех артистах, которые проглотили язык и встали на сторону террора, изнасилований и насилия. Как минимум для того, чтобы после победы Украины не дать этим людям переступить границу.

Ани Лорак продолжила быть "деревом любви" и выступила за мир в лаконичном сообщении. Впоследствии она побывала на вечеринке по случаю дня рождения сына Филиппа Киркорова , где сидела за столом вместе с женой пескова и другими поклонниками войны.

Таисия Повалий, почему до сих пор народная артистка Украины, не только не выступает против войны, но и решается петь украинские песни на концертах в России и Беларуси. Кровавый российский террор она назвала "тяжелыми временами".

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко заявила, что молчит о войне якобы потому, что у нее с мужем разнятся взгляды, поэтому она не хочет разрушить отношения. Из всех странных заявлений и поступков Тодоренко больше удивило то, что своего маленького сына она назвала Миром.

Танцовщица Татьяна Денисова была в Киеве, когда началось полномасштабное вторжение, пережила бомбардировку, но и это не заставило ее заговорить. Кроме того, что звезда 8 лет принимала участие в российских шоу, теперь она вообще блокирует всех тех, кто напоминает ей о войне.

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Имена этих людей можно продлевать долго. Это и Жанна Бадоева, Лолита Милявская, Анна Седокова, любимица Нацотбора-2018 MARUV и многие другие.

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