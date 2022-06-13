Український музикант Валерій Харчишин розповів 24 каналу про своє ставлення до чоловіків, які виїхали за кордон через війну в Україні. Серед зірок це Анатолій Анатоліч, який жив у Франції, Монатік та Потап, які опинились за кордоном ще до війни.

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Як Харчишин ставиться до чоловіків, які сидять за кордоном

Лідер гурту "Друга Ріка" поділився, що, мабуть, ці чоловіки бояться за рідних, тому він нікого не засуджує. Але й нагадав, що вивіз своїх синів та повернувся в Україну.

З Монатіком зустрічався в Польщі, коли ми були там з концертами. Він теж організовує якісь концерти, допомагає. Можливо, той страх можна пояснити. Можливо, вони це роблять заради дітей. Я не можу звинувачувати, їх можна зрозуміти. Але можна було б залишити дітей у безпеці та приїхати. Так зробив я. Дітей з мамою відвіз до кордону і повернувся,

– зізнався Валерій Харчишин.

Також артист розповів, як пояснював одному з чоловіків, який перевозив інших за гроші, чому так робити не треба.

"Бачив, як до кордону просувається колона з чоловіками, записав відеозвернення, щоб вони поверталися. Я звернувся до чоловіків у прямому ефірі, коли мене перевозив хтось з тероборони й паралельно вів розмову про те, як він перевозить чоловіків за кордон за тисячі доларів. Він потім зрозумів, що я відомий, спитав, чи блогер. Я сказав: "Так, і тобі п*здець". Він перелякався, питав, чи нікому його не здам. Я тоді на емоціях сказав: "Ну що ти таке робиш? Ти заробляєш гроші, коли люди втікають від війни. Ви створили якийсь блокпост в Могильові та перешкоджаєте людям з дітьми перетинати кордон. Це дибілізм"", – поділився Харчишин.

Після цього співак намагався розв'язати це питання через впливовіших. Однак не знає, чи все вирішилось: "Знайшов когось зі старших, розповів йому все, сказав: "Мої діти зараз в машині. Чому ми маємо стояти та чекати в цій черзі, щоб перетнути кордон? Я прошу, щоб ви зняли цей блокпост. Для кого він? Проти кого цей блокпост? Ви що, захищаєте Молдову, щоб туди не потрапили диверсанти? Ну це дурість". Не знаю, чи розв'язалося це питання, але я там трохи повоював, поки стояв на кордоні".

Інтерв'ю з Валерієм Харчишиним у відеоформаті: дивіться онлайн