Багатодітна мама Анастасія Приходько чи не єдина в шоу-бізнесі, хто готувалася до війни – не тікала з Києва, а запасалася речами першої потреби. За п'ять місяців вона з трьома дітьми жодного разу не покинула Україну, тож таких зіркових колег-артистів як Потап, Влад Яма й Монатік не розуміє і підколює.

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Як Приходько висміяла Яму, Потапа і Монатіка

У фейсбуці співачка розповіла, що розмовляла з другом на тему "Як приймати наших чоловіків у момент перемоги, які свого часу виїхали за кордон під час повномасштабної війни?" Вона поки розмірковує, що робити з Потапом, Владом Ямою та Монатіком – вітати з перемогою, радіти, що повернулися, чи жаліти.

Ну всі люди виходять на вулицю, обіймають одне одного і вітають з перемогою. І поруч стоїть Потап, Влад Яма, Монатік і так далі. Мені казати їм: "Вітаю з перемогою?" Чи казати: "Я так рада, що ви повернулись". Чи на кшталт: "О, як здорово, що ми всі разом". Або обійняти та підтримати словами: "Як тобі там було важко, дякувати Богу, що все добре",

– глузливо написала Анастасія Приходько.

Таких як Потап, Влад Яма і Монатік вона пропонує називати "чангалістами".

Нагадаємо! Потапу від Приходько "прилітає" не вперше. У червні вона назвала його "рідкісним г*мном, а не людиною", бо той нібито перевзувся й назавжди відмовився від виступів у росії, хоча сам неодноразово співав у кремлі. Тоді Потап гідно відповів артистці на образу.

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