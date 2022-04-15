Лише з 24 лютого цього року, після початку повномасштабної війни, деякі артисти, що гастролювали в Росії, зайняли проукраїнську позицію. Наталка Карпа поділилась про це думками із журналістами 24 каналу.

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Наталка Карпа про Лободу і Барських

Виконавиця поділилась, що пишається тим своїм оточенням, яке ще у 2014 році висловив свою позицію. Однак її тішить, що деякі зірки й зараз визначаються зі стороною.

"Добре, що хоч зараз ці люди зрозуміли, перейшли на сторону добра, висловили свою позицію. Розумію, що є моменти бізнесу, але зараз гинуть багато наших земляків. Особисто я завжди починаю з себе і зі свого оточення, яким пишаюся. До прикладу, Світлана Тарабарова ще у 2014 році записала багато україномовних пісень. Хоча сама вона з російськомовного Херсону, але завжди пропагує українське. Вона завжди підтримувала наших військових".

Повне інтерв'ю з Наталкою Карпою читайте в межах проєкту " Інтерв'ю 24".

Тарас Тополя з 2014 року постійно збирав амуніцію, передавав її хлопцям у гарячі точки. Мені дуже подобається, що він робить це щиро. Коли мав конфлікт з ЮНІСЕФом, які написали, що в Україні "військовий напад", чітко відстояв свою позицію щодо війни,

– додала артистка.

Наталка Карпа зауважила, що всі люди помиляються, тому вона не готова засуджувати своїх зіркових колег.

"Так, Світлана Лобода та Макс Барських запізно усвідомили те, що відбулося 8 років тому. Можливо, якби такі дії з їхнього боку почалися швидше, то в Україні не було б стільки втрат. І це стосується не тільки цих артистів, а й багатьох інших, які не відмовилися від російського ще у 2014 році. Можливо, та ціна, яку ми платимо зараз, була б набагато меншою. Та вони молодці, що зараз показали свою позицію", – наголосила зірка.



Наталка Карпа / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

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