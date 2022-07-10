Українська співачка Злата Огнєвіч з початку війни залишалась в Україні та давала благодійні концерти для військових. Днями вона висловилась про тих, хто повернувся додому лише зараз, після майже пів року війни.

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Злата Огнєвіч про зіркових колег

Виконавиця саркастично прокоментувала повернення співачок до України. Вона дорікнула їм за те, що так довго були за кордоном.

Бачу, як поїхали до бійців із концертами зірки, які були майже пів року закордоном. Як то кажуть – краще пізно, аніж ніколи. Дякую, що дали нам відпочити. Сарказм,

– написала Злата Огнєвіч.



Злата Огнєвіч про зіркових колег / Фото з інстаграм-сторіз

Додамо, за час війни Злата Огнєвіч також виїжджала за кордон. Вона була і в Польщі, і в США на благодійних концертах. Зірка згодом повернулась до України і відзвітувала – за концерти вона зібрала 4,5 мільйона гривень.

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