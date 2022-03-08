Про ймовірне вторгнення Росії в Україну світ говорив з січня, але зірки шоу-бізу до останнього відмовлялися в це вірити, інформує 24 канал. Мало хто збирав "тривожні валізки", тому війна о 5 ранку 24 лютого застала їх зненацька. Тож з Києва та Харкова виїжджали хто куди – хто за кордон, хто подалі від обстрілів.

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Про те, де пересиджують війну успішні та знамениті читайте в підбірці Showbiz 24.

Зірки, які залишилися в Україні попри війну

Львів

Телеведуча Маша Єфросиніна обіцяла, що до останнього залишатиметься в Україні. Після перших вибухів вона виїхала в тихе місце в Київській області, а за кілька днів гайнула з дітьми до Львова. Вона зізналась, що не знаходить у собі сили перетнути кордон.

обіцяла, що до останнього залишатиметься в Україні. Після перших вибухів вона виїхала в тихе місце в Київській області, а за кілька днів гайнула з дітьми до Львова. Вона зізналась, що не знаходить у собі сили перетнути кордон. Співачка Наталка Карпа з донькою теж повернулася з Києва до рідного Львова, де досі живуть її батьки. В інстаграмі вона писала, що волонтерить – готує їжу для жінок, які евакуювалися зі сходу та центру України.

з донькою теж повернулася з Києва до рідного Львова, де досі живуть її батьки. В інстаграмі вона писала, що волонтерить – готує їжу для жінок, які евакуювалися зі сходу та центру України. Артистка Ірина Федишин останні пів року жила у столиці, але після 24 лютого поїхала до Львова. Там вона ліпить вареники для біженців, плете маскувальні сітки, збирає ліки та речі для військових на передовій, а її чоловік Віталій зі зброєю пішов у тероборону.

Закарпаття

На Закарпаття виїхала солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька . З Києва вона втекла в місто Берегове, де плела маскувальні сітки з мамою і місцевими школярами.

. З Києва вона втекла в місто Берегове, де плела маскувальні сітки з мамою і місцевими школярами. Лідер гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець вивіз сім'ю до батьків у Мукачево, а сам волонтерить – розвозить ліки, дитяче харчування та речі.

Івано-Франківськ

До Івано-Франківська відправилося багатодітне подружжя Решетників. Свій переїзд до батьків Христини пара описала так – "вирвалися з пекла". У дорозі з трьома синами вони провели 20 годин, через КПП на кожному кроці, затори та черги на заправках.

Дніпро

До Дніпра перебрався музикант Сергій Бабкін. Він з дружиною Сніжаною і трьома дітьми – синами Артуром, Єлисеєм і донькою Веселиною вибрався з-під обстрілів рідного Харкова на другий день війни.

Зірки, які виїхали з України за кордон

Польща

Народна артистка Тіна Кароль виїхала з України ще за тиждень до початку війни. Вона заявила, що пішла в монастир, бо передчувала біль, а на 9-й день війни, 1 березня, вийшла на антивоєнний мітинг у Варшаві – співала своїх пісень задля перемоги України.

виїхала з України ще за тиждень до початку війни. Вона заявила, що пішла в монастир, бо передчувала біль, а на 9-й день війни, 1 березня, вийшла на антивоєнний мітинг у Варшаві – співала своїх пісень задля перемоги України. До Польщі виїхала і дружина Романа Сасанчина Іванка з донечкою Елізою. Однак в інстаграмі дівчина поскаржилася на "злих і дурних" людей на кордоні, які не пускають поза чергою матерів з дітьми до року.

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Швейцарія

У Швейцарії наразі лише одна зірка шоу-бізу – Іванна Онуфрійчук. Вона полетіла туди з Мальдівів, де її застала війна. Однак дружина мільйонера не сидить без діла, поки її співгромадяни ховаються по підвалах – передає гуманітарну допомогу та виходить на мітинги.

Туреччина

До сестри в Туреччину перебралась Джамала. З двома маленькими синами вона добиралася до румунського кордону 4 доби, а звідти – до Стамбула. Залишивши дітей у безпеці, співачка літала на Національні відбори на Євробачення в Берлін і Бухарест, заробляючи для української армії.

Іспанія

За кілька днів до вторгнення Росії Настя Каменських і Потап полетіли в Іспанію, тож повертатися до Києва не стали. З-за кордону співачка шле українцям одяг, їжу та гроші, тоді як її чоловік веде інформаційну війну – розповідає російським фанам правду про загарбницьке вторгнення в Україну, складає глузливі казки про Путіна та Лукашенка і навіть вступає в суперечку з Тіматі.

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Балі

В Індонезію рвонула лише співачка TAYANNA з сином Даніелем. Райський острів вона обрала неспроста – мріяла переїхати туди після 50 років, але через війну в Україні була змушена виїхати значно раніше, у 37 років.

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