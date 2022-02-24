Увесь шоу-біз масово реагує на війну Росії з Україною, яку розгорнув Кремль. Поки одні знаменитості закликають фанів з країни-агресорки не мовчати й виходити на протести, Тіна Кароль звертається до Бога. Співачка вже тиждень молиться у жіночому монастирі, щоправда, не розсекречує в якому.

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Тіна Кароль пішла в монастир

Я перебуваю у жiночому монастирi – передчувала бiль і пiшла молитись ще тиждень тому. Та залишилась, напевно, надовго. Нехай мiй голос та спiв знадобляться у молитвi за вас та за мир. Кохана Україно,

– написала Тіна Кароль.

Тіна Кароль у жіночому монастирі / Фото та відео з інстаграму співачки

Ймовірно, у монастир Тіна Кароль пішла одразу після музичної премії Михайла Поплавського "Українська пісня року", адже останні сім днів, з 18 лютого, не публікувала дописів в інстаграмі.

Усі без винятку фоловери Тіни Кароль вірять у перемогу України в загарбницькій війні з Росією:

"Усе буде добре. У нас сильна армія. Боже, дай нам усім сили";

"Молимося усією країною";

"Сподіваємся на краще";

"Плачу, ми за мир";

"Ми всі за мир у всьому світі";

"Тримаймося, вірю у наше військо";

"Віримо, що буде мир, і ми знову співатимемо в унісон".

Знайте, Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну й накладають санкцій на Росію.



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