Увесь шоу-біз масово реагує на війну Росії з Україною, яку розгорнув Кремль. Поки одні знаменитості закликають фанів з країни-агресорки не мовчати й виходити на протести, Тіна Кароль звертається до Бога. Співачка вже тиждень молиться у жіночому монастирі, щоправда, не розсекречує в якому.
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Тіна Кароль пішла в монастир
Я перебуваю у жiночому монастирi – передчувала бiль і пiшла молитись ще тиждень тому. Та залишилась, напевно, надовго. Нехай мiй голос та спiв знадобляться у молитвi за вас та за мир. Кохана Україно,
– написала Тіна Кароль.
Тіна Кароль у жіночому монастирі / Фото та відео з інстаграму співачки
Усі без винятку фоловери Тіни Кароль вірять у перемогу України в загарбницькій війні з Росією:
- "Усе буде добре. У нас сильна армія. Боже, дай нам усім сили";
- "Молимося усією країною";
- "Сподіваємся на краще";
- "Плачу, ми за мир";
- "Ми всі за мир у всьому світі";
- "Тримаймося, вірю у наше військо";
- "Віримо, що буде мир, і ми знову співатимемо в унісон".