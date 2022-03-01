На шостий день війни українські зірки зрозуміли, що просити російських колег не мовчати – марно, тож взялись допомагати військовим, хто чим може. Солістка гурту KAZKA, наприклад, пішла в одну зі шкіл плести маскувальні сітки. З собою вона взяла маму Тетяну.

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Слава Україні. 1 березня ми з мамою записалися волонтерками. Будемо допомагати, чим можемо… Дуже швидко навчилися плести маскуючі сітки. Ніколи не могла б подумати, що ми будемо освоювати нову професію, але виходить непогано,

– поділилась Олександра Заріцька.

"Нова реальність – діти в школах плетуть сітки, щоб маскувати нашу техніку, солдатів. Руки потрібні. У тих областях, де трохи тихіше, можна приходити й допомагати", – додала артистка. Крім того, лідерка KAZKA показала школярів, які працювали пліч-о-пліч з нею і співали хіт "Океану Ельзи" – "Все буде добре".

Олександра Заріцька волонтерить з мамою / Скриншот з відео

Олександра Заріцька волонтерить з мамою / Скриншот з відео

До слова, коли жінки допомагають Україні продовольством або ж плетуть сітки військовим, то зіркові чоловіки масово вступають до лав тероборони:

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