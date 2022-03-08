О возможном вторжении России в Украину мир говорил с января, но звезды шоу-биза до последнего отказывались в это верить, сообщает 24 канал. Мало кто собирал "тревожные чемоданы", поэтому война в 5 утра 24 февраля застала их врасплох. Так что из Киева и Харькова выезжали кто куда – кто за границу, кто подальше от обстрелов.

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О том, где пересиживают войну успешные и знаменитые, читайте в подборке Showbiz 24.

Звезды, оставшиеся в Украине, несмотря на войну

Львов

Телеведущая Маша Ефросинина обещала, что до последнего будет оставаться в Украине. После первых взрывов она выехала в тихое место в Киевской области, а через несколько дней проехала с детьми во Львов. Она призналась, что не находит в себе силы пересечь границу.

Певица Наталья Карпа с дочерью тоже вернулась из Киева в родной Львов, где до сих пор живут ее родители. В инстаграме она писала, что волонтерит – готовит еду для женщин, эвакуировавшихся с востока и центра Украины.

Артистка Ирина Федишин последние полгода жила в столице, но после 24 февраля уехала во Львов. Там она лепит вареники для беженцев, плетет маскировочные сетки, собирает лекарства и вещи для военных на передовой, а ее муж Виталий с оружием в руках пошел в тероборону .

Закарпатье

На Закарпатье выехала солистка группы KAZKA Александра Зарицкая . Из Киева она сбежала в город Берегово, где плела маскировочные сетки с мамой и местными школьниками.

Лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец вывез семью к родителям в Мукачево, а сам волонтерит – развозит лекарства, детское питание и вещи.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковск отправились многодетные супруги Решетники. Свой переезд к родителям Кристины пара описала так – "вырвались из ада". В пути с тремя сыновьями они провели 20 часов, через КПП на каждом шагу, пробки и очереди на заправках.

Днепр

В Днепр перебрался музыкант Сергей Бабкин . Он с женой Снежаной и тремя детьми – сыновьями Артуром, Елисеем и дочерью Веселиной выбрался из-под обстрелов родного Харькова на второй день войны.

Звезды, выехавшие из Украины за границу

Польша

Народная артистка Тина Кароль уехала из Украины еще за неделю до начала войны. Она заявила, что пошла в монастырь , потому что предчувствовала боль, а на 9-й день войны, 1 марта, вышла на антивоенный митинг в Варшаве – пела свои песни ради победы Украины.

В Польшу выехала и жена Романа Сасанчина Иванка с дочкой Элизой. Однако в инстаграме девушка пожаловалась на "злых и глупых" людей на границе, которые не пускают вне очереди матерей с детьми до года.

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Швейцария

В Швейцарии пока только одна звезда шоу-биза – Иванна Онуфрийчук . Она улетела туда из Мальдив, где ее застала война. Однако жена миллионера не сидит без дела, пока ее сограждане прячутся по подвалам – передает гуманитарную помощь и выходит на митинги .

Турция

К сестре в Турцию перебралась Джамала . С двумя маленькими сыновьями она добиралась до румынской границы 4 суток, а оттуда – в Стамбул. Оставив детей в безопасности, певица летала на Национальные отборы на Евровидение в Берлин и Бухарест, зарабатывая на украинскую армию.

Испания

За несколько дней до вторжения России Настя Каменских и Потап улетели в Испанию, поэтому возвращаться в Киев не стали. Из-за границы певица шлет украинцам одежду, еду и деньги, в то время как ее муж ведет информационную войну – рассказывает российским фанам правду о захватническом вторжении в Украину, сочиняет насмешливые сказки о Путине и Лукашенко и даже вступает в спор с Тимати.

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Бали

В Индонезию рванула только певица TAYANNA с сыном Даниелем. Райский остров она выбрала неспроста – мечтала переехать туда после 50 лет, но из-за войны в Украину была вынуждена уехать гораздо раньше, в 37 лет.