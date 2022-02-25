Через атаку агресора на Харків відомий український музикант Сергій Бабкін вирішив переїхати з рідного міста разом з усією сім'єю. Тепер сім'я артиста перебуває в Дніпрі.

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Бабкіни переїхали до Дніпра

Про переїзд повідомила дружина співака Сніжана. Вона поділилась, що тепер сім'я перебуває у Дніпрі, разом з родичами.

Прокинулися сьогодні вранці, в голові фраза – Боже, дякую, що живі. Тепер ми на 200% відчуваємо радість ранку, нового дня. З самого ранку листуюсь з усіма нашими київськими хлопцями. Це просто жесть! Багато хто ночував у підвалах, у метро..! Що ж вони творять, тварюки!

– написала зіркова дружина.

Сніжана Бабкіна звернулась до російської аудиторії та підтримала українців.

"У мене зовсім небагато російської аудиторії, лише 3%. Мої друзі з Росії, я вас благаю. Не мовчіть! Не дивіться ваші новини! Це повна брехня! Жінки, забирайте своїх синів із нашої землі. Багато хто взагалі не розуміє, куди й навіщо їх відправили! Які нах** навчання? Про владну тварюку навіть писати не буду. І так зрозуміло. Коли вже розплата? Київ, як ви? Ми подумки з вами! Тримайтеся, благаю вас! Всі мої, тримайтеся, прошу, благаю", – додала Бабкіна.



Сніжана Бабкіна / Фото з інстаграму Сніжани Бабкіної

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Сергій Бабкін теж звернувся до росіян. Він наголосив на дезінформації з боку російського телебачення та владних структур. Артист підкреслив, що те, що відбувається в Україні – не може називатися військовою операцією, адже це справжня війна з втратами невинних людей.

Відкрийте очі, будь ласка, собі та іншим. Тим людям, які вам не байдужі. Подзвоніть та скажіть їм прямо, що відбувається. Нехай всі, хто може, у кого вмикається розум і серце, ті люди, що прийшли сюди, скажіть їм, нехай складають зброю та йдуть додому,

– заявив Сергій Бабкін.

Сергій Бабкін про війну / Відео з інстаграму Сергія Бабкіна

Текст публікації Сніжани Бабкіної

Понад добу ми живемо в іншій реальності! Пройшла більш як доба, як почалося повномасштабне вторгнення Росії на наші землі!

Прокинулися сьогодні вранці, в голові фраза – Боже, дякую, що живі. Тепер ми на 200% відчуваємо радість ранку, нового дня.

Ми вчора приїхали всією сім'єю до Дніпра до наших родичів. У Дніпрі сьогодні вночі було тихо.

З самого ранку листуюсь з усіма нашими київськими хлопцями. Це просто жесть! Багато хто ночував у підвалах, у метро..!

Що ж вони творять, тварюки!

У мене зовсім небагато російської аудиторії, лише 3%. Мої друзі з Росії, я вас благаю. Не мовчіть! Не дивіться ваші новини! Це повна брехня!

Жінки, забирайте своїх синів із нашої землі. Багато хто взагалі не розуміє, куди й навіщо їх відправили! Які нах** навчання?

Про владну тварюку навіть писати не буду. І так зрозуміло. Коли вже розплата? Київ, як ви? Ми подумки з вами! Тримайтеся, благаю вас! Всі мої, тримайтеся, прошу, благаю.