Жінка кілька днів не виходила на зв'язок з підписниками і 27 лютого вночі з'ясувалось, що весь цей час переможниця Євробачення-2016 провела у дорозі. Вона показала сумні та емоційні кадри, як з двома дітьми у сльозах перетинає пішки румунський кордон.

До слова Вакарчук, Бабкін, Цибульська закликають білорусів не воювати: "Не шліть дітей на смерть"



Джамала перетнула румунський кордон / Фото з інстаграм-сторіс артистки

Згодом вона опублікувала допис, де розповіла, що в неї відбуловась останні кілька днів.

Я хочу прокинутися та почути, що це все лише фільм "Не дивись нагору". Метеорит розміром дві землі вже висить у нас над головами. І ще залишаються ті, хто каже, що ви щось вигадали,

– написала зірка.

За її словами, вони 24-го лютого вночі виїхали з Києва з дітьми, провели майже 4 доби в машині без нормальної їжі та ночівель. Через затори вони пересувались 2 кілометри за 4 години.

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"Чому?", – запитаєте ви. Та просто мільйони жінок та дітей, покинувши все, свої квартири, речі… та все! Залишивши своїх чоловіків захищати країну, тікають, щоб урятувати дітей від снарядів. Україна – величезна прекрасна і так само самостійна! Так, я думаю це ключове. Ми можемо дратувати своєю свободою!" – додала жінка.

Їй важко сприймати те, що зараз є так багато жертв, поранених, у тому числі маленьких дітей. Вона не розуміє цей кривавий терор, але вірить у свого президента Володимира Зеленського, в армію та найсміливіших чоловіків і жінок. Також Джамала просить не росіян не мовчати, а виходити на майдан та зупинити війну, влаштувавши бойкот уряду. Зокрема вона закликає білорусів не приєднуватись до війни, адже вважає їх "найкрутішою країною айтішників".

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