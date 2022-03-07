Після перших ранкових обстрілів Києва сім'я Маші Єфросиніної зібрала тривожні валізки та виїхала зі свого розкішного будинку. Як з'ясувалось, спочатку в тихе місце у Київській області, а коли й там почалася жахлива ситуація, дібралася до Львова. Так, телезірка з дітьми стала переселенкою, але бути біженкою не хоче.

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Чому Маша Єфросиніна не виїжджає за кордон

Ми приїхали сюди. Я просто не можу знайти в собі сили покинути Україну, хоча мені дуже страшно за своїх дітей, у мене маленький син. Поки в мене є сили об'єднувати тут людей, закликати залишати в собі Україну, де б ми географічно не перебували,

– поділилася Маша Єфросиніна.

У Львові ведуча планує підтримувати тих, хто залишив свої домівки і знайшов тимчасовий прихисток на Західній Україні. Вона обіцяє знаходити у собі сили та енергію, аби мотивувати цих людей.

Нагадаємо, за кілька днів до вторгнення Росії в Україну Маша Єфросиніна заявляла, що втече з України тільки тоді, коли з'явиться пряма загроза її життю чи життю її дітей – доньки Нани та сина Олександра.

Маша Єфросиніна про зіркових друзів під час війни

Знаменитість зізналась, що через війну в Україні втратила кількох друзів. Інші або волонтерять в укриттях, або покинули Україну.

"Я бачу, як певні відомі люди залишилися в Києві. Ті люди, які ще кілька тижнів тому давали концерти, зараз у переходах та в укриттях чистять картоплю та варять супи нашим військовим. Більша частина виїхала за кордон. Це переважно жінки зі своїми дітьми", – розповіла Маша Єфросиніна.

Скільки в мене буде сил і можливостей, буду наполягати на тому, щоб наше суспільство ні в якому разі не давало свою оцінку діям жодної жінки, яка приймала те чи інше рішення. Бо в кожного зараз під час війни є на це своє право,

– емоційно завершила телезірка.

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