Відома українська співачка Ірина Федишин разом з батьками активно займається волонтерством у Львові. Її чоловік та продюсер Віталій Човник долучився до захисту українських територій та вступив у лави територіальної оборони.

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Чоловік Ірини Федишин в теробороні

Виконавиця розповіла, що тепер організаторські здібності її чоловік використовує не у музичній сфері, а у волонтерстві та теробороні.

Страшно, що живемо у такі важкі часи… Але немає іншого виходу, як брати у руки зброю і гнати окупантів з нашої землі,

– поділилась Ірина Федишин.

"Мій захисник зараз у теробороні, пройшов навчання, як правильно поводитися зі зброєю, адже ніколи до цього не тримав її у руках. Ніколи б не подумала, що таке можливе. Хай береже Господь усіх, хто сьогодні захищає нашу землю", – додала вона.



Чоловік Ірини Федишин Віталій Човник / Фото з інстаграму Ірини Федишин

Чимало знаменитостей міняють інструменти на зброю й свою звичну роботу на захист України. Про тих, хто доєднався до лав ЗСУ й тероборони, читайте за посиланням.

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Текст публікації Ірини Федишин

Страшно, що живемо у такі важкі часи… Але немає іншого виходу, як брати у руки зброю і гнати окупантів з нашої землі.

Сьогодні усі свої організаторські здібності Віталій використовує у волонтерстві. Мій захисник зараз у теробороні, пройшов навчання, як правильно поводитися зі зброєю, адже ніколи до цього не тримав її у руках. Ніколи б не подумала, що таке можливе. Хай береже Господь усіх, хто сьогодні захищає нашу землю.

Слава Україні.