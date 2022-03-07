Відома українська співачка Настя Каменських, ймовірно, не повернулась до України після відпочинку в Іспанії. Тож звідти знаменитість намагається усіма способами допомагати українцям у часи війни.

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Як Настя Каменських допомагає українцям

Знаменитість розповіла, що захоплюється українцями, які зібралися та допомагають одне одному. Зі свого боку, вона так само намагається робити все можливе для допомоги.

Відправляю багато грошей, відправляємо продукти, одяг. Ми робимо все, що можемо. Я дуже-дуже пишаюся своєю країною, тому що саме в цей момент люди так об'єдналися. У нас і була прекрасна країна, але зараз вона стала ще прекраснішою,

– поділилась Настя Каменських.

Зірка додала, що окрім гуманітарної допомоги, вона перебуває й на інформаційному фронті. Співачка записує відеозвернення до росіян.

"Цей народ інформативно сліпий. Ми намагаємося пробити цю блокаду, донести до людей, що у нас справжня війна, гинуть люди, діти та сім'ї. Ми намагаємося захищатися від такої величезної території, тому що наш супротивник просто величезний монстр. І наша маленька прекрасна країна так класно справляється з цим", – розповіла Каменських.



Настя Каменських / Фото з інстаграму зірки

Як зірки допомагають Україні

Іванна Онуфрійчук збирає та відправляє гуманітарну допомогу зі Швейцарії.

Сергій Танчинець з колегами перевозить ліки, їжу й речі до Києва, а також вивозить людей до Західної України.

Ірина Федишин з мамою та синами ліпить вареники для біженців.

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