Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин залишився тут, адже чоловіки від 18 років не можуть покидати країну. Однак його дружина з 2-місячною донькою відправилась до Польщі.

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Іванна Сасанчин поїхала до Польщі

"Рома в Україні. Я не знаю, скільки ми будемо один без одного, я молю Бога, щоб це закінчилось якомога швидше", – розповіла дівчина.



Іванна Сасанчин / Фото з інстаграм-сторіз

Ситуація на кордоні

Іванна порадила кожній матусі з дитиною, якій не виповнилось року, їхати за кордон та не сумніватися у своєму виборі. Однак вона зізналась, що на кордоні панує хаос.

Діти до року без черги ідуть. Але люди злі й дурні кричать, не пропускають і можуть затоптати… Жінка мала дитинку 9 днів, її не пропустили люди,

– поділилась Іванна.



Донька Романа та Іванни Сасанчин / Фото з інстаграм-сторіз

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