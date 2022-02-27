З початку російського вторгнення в Україну столиця зазнає обстрілів з боку агресора. Багатодітна зіркова сім'я Решетників прийняла рішення виїхати з Києва.

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Решетники переїхали з Києва

Про виїзд зі столиці повідомила дружина телеведучого. Сім'я переїхала на Західну Україну. Їхня дорога була довгою через постійні перевірки та черги на заправках.

20 годин в дорозі й ми на місці. КПП на кожному кроці, хлопці наші укріплюються, купа техніки по дорозі, бомбардувальники над головою літають. Єдине що затори були сильні і черги на заправках,

– розповіла зіркова дружина.

Христина Решетник також показала фото з мамою.

"З мамою так добре. Ми вирвались з того пекла і тепер поруч з батьками! Приймаємо людей з Києва, допомагаємо з евакуацією і дуже сподіваємось, що скоро ми зможемо повернутися в наші домівки. З такою армією, як у нас, я в цьому впевнена", – написала вона.



Решетники переїхали з Києва / Фото з інстаграм-сторіз



Решетники переїхали з Києва / Фото з інстаграм-сторіз



Христина Решетник з мамою / Фото з інстаграму Христини Решетник

Напередодні Сергій Бабкін разом з дружиною та сім'єю переїхав з Харкова. Тепер зіркова родина живе в Дніпрі з родичами.

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