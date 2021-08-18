Шоу "Танці з зірками" оголосило ще двох суддів нового сезону
Джерело:інстаграм "Танці з зірками"
Менш як за три тижні, 5 вересня, на екрани вийде новий сезон популярного шоу "Танці з зірками". Організатори оголосили імена майже всіх учасників і розсекретили одного суддю проєкту. Хто долучиться до "Холостяка" Максима Чмерковського, дізнавайтеся нижче.
Разом з першим українським "Холостяком" Максимом Чмерковським номери учасників шоу "Танці з зірками" будуть оцінювати ще двоє суддів – прима-балерина Катерина Кухар і хореограф Влад Яма.
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"Неймовірний суддівський склад п'ятого сезону шоу "Танці з зірками". Оцінювати зіркових учасників у новому сезоні будуть україно-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу Dancing With The Stars – Макс Чмерковський, а також улюблені танцюристи країни – прима-балерина Катерина Кухар і хореограф Влад Яма", – повідомляють організатори.
Судді "Танців з зірками" / Фото з інстаграму проєкту
Варто зазначити, що далеко не всі фани оцінили рішення продюсерів залишити в шоу "Танці з зірками" Влада Яму та Катерину Кухар, які не покидають суддівські крісла кілька сезонів поспіль. Одні просто обурювались у коментарях, інші пропонували замінити "старожил" Монатіком, Дмитром Дікусаром, Оленою Шоптенко чи Ілоною Гвоздьовою, яка відмовилась від участі як партнерка зірки:
- "Якщо вже знову запрошуєте Кухар і Яму, то запропонуйте їм іншу тактику поведінки на проєкті, будь ласка! Ми хочемо позитивних емоцій, а не негативу";
- "Могли б всіх суддів змінити";
- "Час брати суддями фіналістів або учасників проєкту. Яма вже набрид";
- "Була надія, що Ями й Кухар не буде";
- "Я розмріялась про новий склад журі".
Усі учасники нового сезону "Танці з зірками"
- переможниця Євробачення-2016 Джамала;
- лідер гурту ТНМК Фагот;
- лідерка гурту KAZKA Олександра Заріцька;
- колишній стриптизер та актор з серіалу "Слід" Олексій Суровцев;
- зірка "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова;
- переможець "Ліги сміху" Іван Люленов;
- зірка серіалу "Коли ми вдома" Костянтин Войтенко;
- фронтмен гурту KADNAY Дмитро Каднай;
- зірка 2000-х, співачка Євгенія Власова;
- олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан;
- зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай;
- експідопічна Монатіка і "Відкриття року" за версією YUNA Lida Lee.