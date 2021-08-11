Авторка хіта "Ветер надежды" прийняла виклик від фронтмена гурту KADNAY Дмитра Кадная. Як і її попередники, Євгенія Власова оригінально оголосила про участь в "Танцях з зірками".

Читайте також Ілона Гвоздьова зізналась, за яких умов готова повернутись у "Танці з зірками"

Співачка записала відео, на якому нібито перечепилась через танцювальні туфлі. Тоді вона приміряла елегантні босоніжки на підборах і показала кілька хореографічних па. У кадрі Євгенія Власова постала пластичною і легкою.

Зустрінемось на паркеті,

– пообіцяла артистка.

Додамо, традиційно учасники "Танців з зірками" кидають виклик знаменитим колегам і запрошують їх на паркет. Не стала винятком і Євгенія Власова. Співачка передала естафету олімпійській чемпіонці з фехтування Ользі Харлан.

Варто нагадати, 2009 року Євгенія Власова зникла зі сцени через страшний діагноз і важку операцію, яка, як припускали ЗМІ, була пов'язана з онкологією. Щоправда, сама співачка заявляла, що ніколи не хворіла на рак.

У квітні цього року співачка вперше за 10 років вийшла на велику сцену. Вона виступила на "Голосі країни" з підопічною Олега Винника. У дуеті вони заспівали пісню "Я – жывая река". Публіка тепло зустріла Євгенію Власову, однак вона неоднозначно висловлювалась про повернення в шоу-бізнес.

Хто вийде на паркет "Танців з зірками":