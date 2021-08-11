Авторка хіта "Ветер надежды" прийняла виклик від фронтмена гурту KADNAY Дмитра Кадная. Як і її попередники, Євгенія Власова оригінально оголосила про участь в "Танцях з зірками".
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Співачка записала відео, на якому нібито перечепилась через танцювальні туфлі. Тоді вона приміряла елегантні босоніжки на підборах і показала кілька хореографічних па. У кадрі Євгенія Власова постала пластичною і легкою.
Зустрінемось на паркеті,
– пообіцяла артистка.
Варто нагадати, 2009 року Євгенія Власова зникла зі сцени через страшний діагноз і важку операцію, яка, як припускали ЗМІ, була пов'язана з онкологією. Щоправда, сама співачка заявляла, що ніколи не хворіла на рак.
У квітні цього року співачка вперше за 10 років вийшла на велику сцену. Вона виступила на "Голосі країни" з підопічною Олега Винника. У дуеті вони заспівали пісню "Я – жывая река". Публіка тепло зустріла Євгенію Власову, однак вона неоднозначно висловлювалась про повернення в шоу-бізнес.
Хто вийде на паркет "Танців з зірками":
- переможниця Євробачення-2016 Джамала;
- лідер гурту ТНМК Фагот;
- лідерка гурту KAZKA Олександра Заріцька;
- колишній стриптизер та актор з серіалу "Слід" Олексій Суровцев;
- зірка "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова;
- переможець "Ліги сміху" Іван Люленов;
- зірка серіалу "Коли ми вдома" Костянтин Войтенко;
- фронтмен гурту KADNAY Дмитро Каднай.