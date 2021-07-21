28-річна Олександра Заріцька, яка здобула першу популярність на "Голосі країни" та на "Х-факторі, точно знає, як завоювати любов і голоси телеглядачів. Можливо, їй вдасться підкорити не тільки велику сцену, а й паркет "Танців з зірками". Хоча, судячи з промо ролика, на цю авантюру співачка погодилась неохоче.

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Я приймаю #танціззіркамиchallenge від Фагота та кидаю виклик Олексію Суровцеву. Зустрінемось на паркеті "Танців з зірками",

– написала лідерка гурту KAZKA.

Так, четвертим учасником "Танців з зірками" може стати харизматичний актор серіалу "Слід" Олексій Суровцев.

Учасники нового сезону "Танців з зірками"