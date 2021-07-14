Новий сезон популярного проєкту "Танці з зірками" розпочнеться цієї осені. Організатори шоу поступово називатимуть імена учасників, які вийдуть на паркет та вражатимуть своїми виступами.

Важливо Відома перша учасниця нового сезону "Танців з зірками": хто вона

Фагот став другим учасником шоу

Нещодавно стало відомо, що першою учасницею стала українська співачка Джамала. Вона передала челендж учасникові гурту ТНМК Фаготу (справжнє ім'я – Олег Михайлюта). Виконавець прийняв виклик артистки.

Фагот зняв цікаве відео, де влаштував танок. Він заявив, що вийде на головний паркет країни: "Говорять, що в одну й ту саму воду двічі не увійти, але я таки спробую, бо хто я такий, щоб відмовляти дівчині, особливо, якщо це Джамала".

Я приймаю виклик і певно вже скоро дуже яскраво вийду із зони комфорту, бо танці це те, що завжди зі мною з дитинства, хоча й ніколи професійно, тому буду пригадувати та вчити себе знову і знову. І, звісно, сподіваюсь на вашу підтримку, бо з нею вижати із себе максимум мені буде набагато легше. Най будуть танці!

– написав Фагот.

Цікаво, що Фагот вже брав участь у танцювальному шоу. Це був проєкт "Танцюю для тебе", – програма виходила з 2008 року.

Хто може бути наступним учасником

Репер передав естафету одразу кільком зіркам. Ними стали: