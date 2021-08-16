Менш як за місяць відомі українські зірки почнуть змагання за звання найкращого зіркового танцівника. Організатори проєкту "Танці з зірками" продовжують поступово оголошувати імена всіх учасників проєкту.

Дивіться також До старту прямих ефірів: солістка KAZKA відмовилась від партнера на "Танцях з зірками"

Наступний учасник "Танців з зірками"

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан кинула виклик українському акторові, зірці серіалів "Великі Вуйки" та "Моя улюблена Страшко", учасникові 5 сезону шоу "Х-Фактор" Артурові Логаю. Чоловік прийняв челендж, тому 5 вересня вийде на паркет "Танців з зірками".

Традиційно, Логай зняв кумедне відео, яким оголосив про участь у проєкті. У ролику він читає книжку, коли йому несподівано телефонують організатори й запрошують на шоу. Артур здивувався, що танцюватиме як зірка. Згодом він думає над пропозицією й зрештою погоджується.

З вашою підтримкою довго думати не довелось,

– написав Артур.

Артур Логай поділився, що трохи хвилюється брати участь у проєкті. Тому для нього участь у "Танцях" буде справжнім викликом.

"У мене немає страху перед виконанням небезпечного трюку на майданчику, а ось танці поки що сильніші за мене. Мені завжди здавалося, що я дерев'яний, як мінімум на половину. І тепер у мене з'явилася прекрасна можливість це виправити побороти себе ж. До того ж я дуже азартний, а "Танці з зірками" все ж змагальне шоу і я зроблю все, що буде в моїх силах, щоб перемогти", – зізнався актор.

Артур Логай передав танцювальний виклик співачці та колишній підопічній Монатіка Lida Lee.

Імена учасників "Танців з зірками"