До такої очікуваної прем'єри шоу "Танці з зірками" залишилось мало часу! Організатори танцювального проєкту "підігрівають" цікавість глядачів й розсекречують все більше аспектів програми. Відомо, що вперше суддею проєкту став Максим Чмерковський – українсько-американський хореограф, чемпіон світу з латинських танців й герой першого сезону "Холостяка".

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Українські зірки самі розпочали челендж, у якому викликають своїх знаменитих колег на паркет. За допомогою такого "виклику" й оголошуються імена учасників нового сезону. Ім'я останнього дванадцятого учасника керівництво "Танців з зірками" ще не називає, тож хто ним став ми дізнаємось згодом.

Джамала

Переможниця Євробачення-2016 Джамала стала першою запрошеною учасницею "Танців з зірками". Виконавиця, справжнє ім'я якої Сусана Алімівна Джамаладінова, вважається однією із найперспективніших співачок України й за свою творчу кар'єру отримала сім статуеток музичної премії YUNA, премію "Людина року", а також була нагороджена званням Народної артистки України.



"Танці з зірками" 2021: учасники / Фото з інстаграму Джамали

Про свою участь у танцювальному шоу співачка повідомила оригінальним роликом в інстаграмі. Зірка вбралась у яскравий образ і ритмічно станцювала під музику. Після танку Джамала передала челендж співаку з гурту ТНМК Олегові Михайлюті, більше відомому як Фагот.

Фагот

Олег Михайлюта – фронтмен гурту "Танок на Майдані Конго", що подарувала українським меломанам такі пісні, як "Зроби мені хіп-хоп", "Гранули" та "Проїхали". Фагот сміливо прийняв виклик від Джамали і зняв відео, де він імпровізовано танцює.

"Я приймаю виклик і певно вже скоро дуже яскраво вийду із зони комфорту, бо танці це те, що завжди зі мною з дитинства, хоча й ніколи професійно, тому буду пригадувати та вчити себе знову і знову. І, звісно, сподіваюсь на вашу підтримку, бо з нею вижати із себе максимум мені буде набагато легше. Най будуть танці!" – поділився хіп-хоп виконавець.



Хто стали учасниками "Танців з зірками" 2021 / Фото з інстаграму Фагота

Окрім співочої кар'єри, артист випробовує себе ще як актор дубляжу. Голос Михайлюти отримав один із найекстравагантніших піратів світу кіно – капітан Джек Горобець. До слова, "Танці з зірками" не стануть першим танцювальним шоу у житті Фагота, адже у 2009 році чоловік брав участь у проєкті "Танцюю для тебе 3".

Олександра Заріцька

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька вже не один раз завойовувала музичні чарти своїм чарівним голосом. Однак цього разу співачка планує підкорити паркет телешоу "Танці з зірками".



Учасники "Танців з зірками" 2021 / Фото з інстаграму Олександри Заріцької

Свою популярність Заріцька отримала завдяки пісням "Свята" й "Плакала" – саме ця композиція потрапила до світового чарту топ-10 Global Shazam. Разом з гуртом KAZKA дівчина брала участь у таких музичних шоу як "X-фактор" та "Голос країни".

Нещодавно співачка ошелешила публіку тим, що відмовилась від свого партнера на шоу "Танці з зірками" через те, що він не вважав її сумлінною.

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Олексій Суровцев

Зірка телесеріалу "Слід" Олексій Суровцев став наступним, хто змагатиметься за звання найкращого танцівника шоу. Триразовий чемпіон України зі стриптизу вже має досвід у танцях, адже з'являвся на кастингах 6-го сезону телепроєкту "Танцюють всі".



Хто з зірок взяв участь у "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму Олексія Суровцева

Анастасія Оруджева

Гумористка "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджева також підтвердила свою участь у танцювальному телепроєкті. Дівчина володіє прекрасним почуттям гумору й харизмою, якими зачарувала усіх, коли була учасницею "Ліги сміху" та "Ігор приколів".



"Танці з зірками" 2021: учасники шоу / Фото з інстаграму Анастасії

Про те, що її запросили на "Танці з зірками", Анастасія повідомила у своєму стилі. Артистка зняла комедійний ролик, де танцює з подругами, а потім жартівливо просить їх вийти з кадру, адже це саме її обрали виступати у шоу.

До слова Ілона Гвоздьова заявила, що не братиме участь у "Танцях з зірками"

Іван Люленов

У проєкті "Танців з зірками" 2021 братиме участь ще один комік – Іван Люленов. Хлопець також брав участь у "Лізі сміху", де запам'ятався своїм образом автентичного молдаванина. Капітан команди "Стояновка" вірить, що він і його партнерка будуть дійсно добре танцювати, хоч Люленов й ніколи попередньо не займався танцями.



Хто стали учасниками "Танців з зірками" / Фото з інстаграму Івана Люленова

Костянтин Войтенко

Український актор та зірка комедійного телесеріалу "Коли ми вдома" Костянтин Войтенко прийняв челендж від переможця "Ліги сміху" Івана Люленова.



Танці з зірками 2021 учасники шоу / Фото з інстаграму Войтенка

Окрім участі у популярному сіткомі "Коли ми вдома", Костянтин знімався у серіалах "Ромео та Джульєтта з Черкас", "Будиночок на щастя" й у фільмах "Синевир" та "Поранене серце".

Також Олена Шоптенко стала головним хореографом "Танців з зірками"

KADNAY

Фронтмен гурту KADNAY – Дмитро Каднай незабаром вийде на головний паркет шоу "Танців з зірками". Співак запалюватиме не лише сцену, а й серця своїх прихильниць, адже у 2011 році журнал Cosmopolitan Ukraine визнав Дмитра одним із трьох найсексуальніших чоловіків у світі.



Хто учасники Танці з зірками 2021 / Фото з інстаграму Дмитра Кадная

За свою співочу кар'єру Дмитро Каднай взяв участь у таких вокальних шоу, як "Шанс" та "Фабрика зірок-1". У 2017 році виконавець разом з гуртом KADNAY потрапив до національного відбору Євробачення, де колектив посів 3 місце. До слова, групу з Дмитром заснував Пилип Коляденко – син хореографині Олени Коляденко й шоумена Дмитра Коляденка.

Євгенія Власова

Після довгої перерви у кар'єрі Євгенія Власова повертається у світ українського шоу-бізу. У квітні 2021 року співачка вперше за десять років вийшла на сцену шоу "Голосу країни" й заспівала разом з учасницею із команди Олега Винника.



Учасники "Танців з зірками" 2021 / Фото з інстаграму Власової

Виконавиця хітів "Я живая река" та "Ветер надежды", Євгенія Власова, прийняла виклик від Дмитра Кадная й зняла ролик, де перечіпається через танцювальні туфлі, а потім оголошує, що братиме участь у новому сезоні шоу.

Ольга Харлан

Українська олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан вміє не лише майстерно володіти шпагою, а й покаже граційні танцювальні рухи на паркеті "Танців з зірками". Ольга Харлан володіє багатьма нагородами у сфері спорту і вважається однією із найобдарованіших спортсменок України.



Учасники "Танці з зірками" 2021 / Фото з інстаграму Ольги Харлан

Артур Логай

Зірка серіаліті "Київ вдень та вночі", "Моя улюблена Страшко" та "Великі Вуйки" Артур Логай прийняв челендж на участь шоу "Танці з зірками" від Євгенії Власової.



Хто учасники Танців з зірками 2021 / Фото з інстаграму Артура Логая

"Участь в "Танцях з зірками" – це величезний виклик для мене, тому що я побоююсь танців. У мене немає страху перед виконанням небезпечного трюку на майданчику, а ось танці поки що сильніші за мене. Мені завжди здавалося, що я дерев'яний, як мінімум на половину. І тепер у мене з'явилася прекрасна можливість це виправити побороти себе ж. До того ж, я дуже азартний, а "Танці з зірками" все ж змагальне шоу і я зроблю все, що буде в моїх силах, щоб перемогти", – поділився актор.