5 вересня на паркет "Танців з зірками" вийдуть українські знаменитості, які боротимуться за звання найкращого танцівника або танцівниці. Нещодавно стало відомо, що співачка Євгенія Власова приєднається до шоу. Вона передала виклик олімпійській чемпіонці з фехтування Ользі Харлан.
Читайте також До старту прямих ефірів: солістка KAZKA відмовилась від партнера на "Танцях з зірками"
Наступна учасниця "Танців з зірками"
Танцювальний челендж прийняла одна з найбільш титулованих українських спортсменок, олімпійська чемпіонка 2012 та 2016 років, призерка з фехтування Ольга Харлан.
Як і попередники, чемпіонка повідомила про участь у проєкті оригінальним роликом. У ньому вона пригадала яскраві моменти зі свого життя та пороздумувала над участю в інших відомих шоу. Вибір зупинився на "Танцях з зірками".
Я вважаю, що для мене участь у проєкті буде ідеальною можливістю, щоб показати себе з іншого боку, тому що зазвичай мені важко відкритися. Глядачі, які будуть дивитися "Танці з зірками", дізнаються про мене більше,
– розповіла Ольга Харлан у коментарі ТСН.
Олімпійська чемпіонка додала, що з нетерпінням чекає отримати неймовірний досвід та хороше фізичне навантаження. Також вона висловила бажання познайомитися зі світом шоу-бізнесу, адже практично не знає особисто нікого з артистів.
Виклик "Танців з зірками" вже прийняли:
- українська співачка та переможниця Євробачення-2016 Джамала;
- лідер гурту ТНМК Фагот;
- солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька;
- зірка серіалу "Слід", триразовий чемпіон України зі стриптизу Олексій Суровцев;
- зірка "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова;
- переможець "Ліги сміху" Іван Люленов;
- зірка серіалу "Коли ми вдома", актор Костянтин Войтенко;
- фронтмен гурту KADNAY Дмитро Каднай;
- співачка Євгенія Власова.