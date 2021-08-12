5 вересня на паркет "Танців з зірками" вийдуть українські знаменитості, які боротимуться за звання найкращого танцівника або танцівниці. Нещодавно стало відомо, що співачка Євгенія Власова приєднається до шоу. Вона передала виклик олімпійській чемпіонці з фехтування Ользі Харлан.

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Наступна учасниця "Танців з зірками"

Танцювальний челендж прийняла одна з найбільш титулованих українських спортсменок, олімпійська чемпіонка 2012 та 2016 років, призерка з фехтування Ольга Харлан.

Як і попередники, чемпіонка повідомила про участь у проєкті оригінальним роликом. У ньому вона пригадала яскраві моменти зі свого життя та пороздумувала над участю в інших відомих шоу. Вибір зупинився на "Танцях з зірками".

Я вважаю, що для мене участь у проєкті буде ідеальною можливістю, щоб показати себе з іншого боку, тому що зазвичай мені важко відкритися. Глядачі, які будуть дивитися "Танці з зірками", дізнаються про мене більше,

– розповіла Ольга Харлан у коментарі ТСН.

Олімпійська чемпіонка додала, що з нетерпінням чекає отримати неймовірний досвід та хороше фізичне навантаження. Також вона висловила бажання познайомитися зі світом шоу-бізнесу, адже практично не знає особисто нікого з артистів.

Виклик "Танців з зірками" вже прийняли: