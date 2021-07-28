Гуморист з Молдови, який здобув визнання в Україні, оригінально оголосив про участь в "Танцях з зірками". Іван Люленов написав пісню про проєкт, в якій згадав суддів Влада Яму та Катерину Кухар.
До теми Ілона Гвоздьова заявила, що не братиме участь у "Танцях з зірками"
Переможець "Ліги Сміху" пожартував, що перед першим треба згинати коліна, а друга – "гарно ображає".
Харизматичний капітан команди "Стояновка" зізнався, що ніколи не займався танцями професійно. Однак він не хоче, щоб судді "Танців з зірками" ставилися до нього поблажливо, пише ТСН. Іван Люленов прагне заслужено проходити кожен етап.
Раніше я не танцював професійно. Лише на всіх весіллях і гуляннях у Молдові ми танцюємо наші народні танці, а так – дискотеки й вдома, коли ніхто не бачить,
– з гумором розповів комік.
До слова, він кинув виклик українському актору Костянтину Войтенко, який зіграв головну роль у новому телесеріалі "Ромео та Джульєтта з Черкас".
Учасники нового сезону "Танців з зірками"
- Джамала;
- Фагот;
- солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька;
- колишній стриптизер Олексій Суровцев;
- Анастасія Оруджова з "Жіночого кварталу".