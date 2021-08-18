Вместе с первым украинским "Холостяком" Максимом Чмерковским номера участников шоу "Танцы со звездами" будут оценивать еще двое судей – прима-балерина Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма.
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"Невероятный судейский состав пятого сезона шоу "Танцы со звездами". Оценивать звездных участников в новом сезоне будут украино-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу Dancing With The Stars – Макс Чмерковский, а также любимые танцоры страны – прима-балерина Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма", – сообщают организаторы.
Судьи "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма проекта
Стоит отметить, что далеко не все фанаты оценили решение продюсеров оставить в шоу "Танцы со звездами" Влада Яму и Екатерину Кухар, которые не покидают судейские кресла несколько сезонов подряд. Одни просто возмущались в комментариях, другие предлагали заменить "старожил" Монатиком, Дмитрием Дикусаром, Еленой Шоптенко или Илоной Гвоздевой, которая отказалась от участия как партнерша звезды:
- "Если уж снова приглашаете Кухар и Яму, то предложите им другую тактику поведения на проекте, пожалуйста! Мы хотим положительных эмоций, а не негатива";
- "Могли бы всех судей заменить";
- "Время брать судьями финалистов или участников проекта. Яма уже надоел";
- "Была надежда, что Ямы и Кухар не будет";
- "Я размечталась о новом составе жюри".
Все участники нового сезона "Танцы со звездами"
- победительница Евровидения-2016 Джамала;
- лидер группы ТНМК Фагот;
- лидер группы KAZKA Александра Зарицкая;
- бывший стриптизер и актер сериала "След" Алексей Суровцев;
- звезда "Женского квартала" Анастасия Оруджова;
- победитель "Лиги смеха" Иван Люленов;
- звезда сериала "Когда мы дома" Константин Войтенко;
- фронтмен группы KADNAY Дмитрий Каднай;
- звезда 2000-х, певица Евгения Власова;
- олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан;
- звезда сериала "Моя любимая Страшко" Артур Логай;
- экс-подопечная Монатика и "Открытие года" по версии YUNA Lida Lee.