Підкорювач жіночих сердець, який зіграв в українському серіалі "Слід", прийняв виклик співачки й погодився на участь у "Танцях з зірками". 38-річний Олексій Суровцев записав ефектне відео на знімальному майданчику. За одну хвилину стриптизер встиг постріляти, поганяти на байку й дав зрозуміти, що він – серйозний суперник.

До теми Прийняла виклик від Фагота: оголошено третю учасницю нового сезону "Танців з зірками"

Кажуть, що чоловіки не танцюють. Змушений вас розчарувати. Я доведу й покажу, що справжні чоловіки повинні вміти все. І навіть танцювати. Побачимося на паркеті,

– заявив Олексій Суровцев.

"Від участі в шоу очікую драйву, емоцій шляхом подолання труднощів, змагального адреналіну. І хоч трохи навчитися бальних танців", – процитували актора на офіційній сторінці "Танців з зірками" в інстаграмі.

Зірка серіалу "Слід" кинув виклик акторці "Жіночого Кварталу" Насті Оруджовій.

У серіалі "Слід" Олексій Суровцев грає майора спецназу Тараса Римаря. Він став популярним не лише завдяки кінематографу. Суровцев – майстер спорту з плавання та триразовий чемпіон України зі стриптизу. Телеглядачі вперше побачили красеня на кастингу 6 сезону "Танцюють всі".

Учасники п'ятого сезону "Танців з зірками":