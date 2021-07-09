Новий сезон улюбленого проєкту стартує восени. учасників оголошуватимуть поступово за допомогою челенджу, який знаменитості передають один одному.

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Джамала – перша учасниця "Танців з зірками"

Розпочала челендж українська співачка кримськотатарського походження та мама двох синів – Джамала. Артистка зняла відео, де танцювала вдома, в гримерці, за лаштунками та за сценою. Вона з усмішкою на обличчі наголосила, що вийде на головний паркет країни.

Зірка передала естафету співаку Фаготу. Вже зовсім скоро прихильники "Танців" дізнаються, чи виконавець прийме цей виклик.

Що відомо про "Танці з зірками"?

"Танці з зірками" – популярне розважальне шоу. Знаменитості з різних сфер діяльності у прямому ефірі виходять на паркет та показують хореографічні постановки разом із професійними партнерами. Виступи пар оцінюють журі, а також можливість проголосувати за своїх улюбленців мають глядачі.

Цікаво "Танці з зірками": переможці всіх сезонів шоу

На українському телебаченні "Танці з зірками" вперше вийшли в ефір у 2006 році. Відтоді творці проєкту презентували 4 сезони, після чого в шоу була 6-річна перерва. Повернувшись на екрани у 2017 році, "Танці" вкотре спричинили фурор серед українських глядачів. Тоді перемогу здобули Наталія Могилевська та Ігор Кузьменко, у 2018 році – Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова, у 2019 – Ксенія Мішина та Євген Кот, у 2020 – Санта Дімопулос і Макс Леонов.