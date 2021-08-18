Разом з першим українським "Холостяком" Максимом Чмерковським номери учасників шоу "Танці з зірками" будуть оцінювати ще двоє суддів – прима-балерина Катерина Кухар і хореограф Влад Яма.

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"Неймовірний суддівський склад п'ятого сезону шоу "Танці з зірками". Оцінювати зіркових учасників у новому сезоні будуть україно-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу Dancing With The Stars – Макс Чмерковський, а також улюблені танцюристи країни – прима-балерина Катерина Кухар і хореограф Влад Яма", – повідомляють організатори.

Судді "Танців з зірками" / Фото з інстаграму проєкту

Варто зазначити, що далеко не всі фани оцінили рішення продюсерів залишити в шоу "Танці з зірками" Влада Яму та Катерину Кухар, які не покидають суддівські крісла кілька сезонів поспіль. Одні просто обурювались у коментарях, інші пропонували замінити "старожил" Монатіком, Дмитром Дікусаром, Оленою Шоптенко чи Ілоною Гвоздьовою, яка відмовилась від участі як партнерка зірки:

"Якщо вже знову запрошуєте Кухар і Яму, то запропонуйте їм іншу тактику поведінки на проєкті, будь ласка! Ми хочемо позитивних емоцій, а не негативу";

"Могли б всіх суддів змінити";

"Час брати суддями фіналістів або учасників проєкту. Яма вже набрид";

"Була надія, що Ями й Кухар не буде";

"Я розмріялась про новий склад журі".

Усі учасники нового сезону "Танці з зірками"

Зазначимо, перспективна співачка кинула виклик колезі по цеху – зухвалому MELOVIN. Наразі невідомо, чи погодиться він на участь і чи стане 13 учасником нового сезону "Танців з зірками".