Кілька разів у тиждень організатори легендарного проєкту "Танці з зірками" оголошують нових учасників шоу, які змагатимуться за звання головного зіркового танцівника країни. Днями стало відомо, хто прийняв виклик від Івана Люленова.

До слова Ілона Гвоздьова заявила, що не братиме участь у "Танцях з зірками"

Новий учасник "Танців з зірками"

Переможець "Ліги сміху" кинув виклик відомому українському акторові Костянтину Войтенку. Знаменитість прийняв челендж та вийде на паркет танцювального проєкту.

Костянтин знявся в оригінальному ролику, яким й оголосив про участь. У відео чоловік зізнався, що танці – це його мрія.

Войтенко передав челендж співаку Дмитру Каднаю, лідеру гурту KADNAY.

Цікаво, що Костянтин Войтенко одружений з Валентиною Войтенко, танцівницею та учасницею 2 сезону "Танцюють всі". Вона проходила кастинг "Танців з зірками", а тому може стати партнеркою чоловіка. Це буде не перша зіркова пара-подружжя – Сергій та Сніжана Бабкіни також були партнерами на шоу.

Імена учасників "Танців з зірками"