Кілька разів у тиждень організатори легендарного проєкту "Танці з зірками" оголошують нових учасників шоу, які змагатимуться за звання головного зіркового танцівника країни. Днями стало відомо, хто прийняв виклик від Івана Люленова.
До слова Ілона Гвоздьова заявила, що не братиме участь у "Танцях з зірками"
Новий учасник "Танців з зірками"
Переможець "Ліги сміху" кинув виклик відомому українському акторові Костянтину Войтенку. Знаменитість прийняв челендж та вийде на паркет танцювального проєкту.
Костянтин знявся в оригінальному ролику, яким й оголосив про участь. У відео чоловік зізнався, що танці – це його мрія.
Войтенко передав челендж співаку Дмитру Каднаю, лідеру гурту KADNAY.
Імена учасників "Танців з зірками"
- українська співачка та переможниця Євробачення-2016 Джамала;
- лідер гурту ТНМК Фагот;
- солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька;
- зірка серіалу "Слід", триразовий чемпіон України зі стриптизу Олексій Суровцев;
- зірка "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова;
- переможець "Ліги сміху" Іван Люленов.