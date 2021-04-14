Принц Гарри вернется в США сразу после прощания с принцем Филиппом, – СМИ
Внук королевы Елизаветы II не хочет надолго задерживаться в Великобритании несмотря на тяжелую ситуацию в семье. Поэтому почти сразу после похорон принца Филиппа он полетит домой.
Источник:Page Six
Принц Гарри не хочет надолго оставлять беременную Меган Маркл с сыном Арчи. Известно, что Меган уже находится на последних месяцах беременности. Об этом сообщают источники издания. Поэтому после прощания с умершим дедушкой он полетит в Соединенные Штаты.
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Сейчас принц Гарри проходит 10-дневный карантин в королевском поместье Фрогмор-гауз. Он расположен неподалеку от Виндзорского замка. Во Фрогморе живет его двоюродная сестра принцесса Евгения.
Напомним, принц Гарри прибыл в Лондон 11 апреля. Он прилетел в Великобританию самолетом из Лос-Анджелеса и приземлился в аэропорту Хитроу.
Захоронение принца Филиппа: что известно
- 10 апреля Букингемский дворец объявил, что прощание с принцем Филиппом пройдет в субботу, 17 апреля. Служба состоится в часовне Святого Георгия, на которой будут присутствовать только самые близкие.
- С целью соблюдения карантинных норм захоронение будет проходить без публичных процессий. Поэтому премьер-министр Британии не посетит прощание с герцогом Эдинбургским.
- Известно, что тело принца Филиппа перезахоронят из Королевской усыпальницы после смерти Елизаветы II. После ухода королевы из жизни, тело ее мужа переместят в мемориальную часовню Георга VI.
Умер принц Филипп: главное
- Супруг королевы ушел из жизни 9 апреля.
- Последние дни герцог Эдинбургский провел в Виндзорском замке вместе с женой.
- Монаршая семья оплакивает невосполнимую утрату.
- Воспоминания о принце Филиппе распространяют его дочь, принц Уильям, принц Гарри.
- Британцы почтили память о герцоге цветами и военными салютами.
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