Внук королевы Елизаветы II не хочет надолго задерживаться в Великобритании несмотря на тяжелую ситуацию в семье. Поэтому почти сразу после похорон принца Филиппа он полетит домой.

Принц Гарри не хочет надолго оставлять беременную Меган Маркл с сыном Арчи. Известно, что Меган уже находится на последних месяцах беременности. Об этом сообщают источники издания. Поэтому после прощания с умершим дедушкой он полетит в Соединенные Штаты.

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Сейчас принц Гарри проходит 10-дневный карантин в королевском поместье Фрогмор-гауз. Он расположен неподалеку от Виндзорского замка. Во Фрогморе живет его двоюродная сестра принцесса Евгения.

Напомним, принц Гарри прибыл в Лондон 11 апреля. Он прилетел в Великобританию самолетом из Лос-Анджелеса и приземлился в аэропорту Хитроу.

Захоронение принца Филиппа: что известно

10 апреля Букингемский дворец объявил, что прощание с принцем Филиппом пройдет в субботу, 17 апреля. Служба состоится в часовне Святого Георгия, на которой будут присутствовать только самые близкие.

С целью соблюдения карантинных норм захоронение будет проходить без публичных процессий. Поэтому премьер-министр Британии не посетит прощание с герцогом Эдинбургским.

Известно, что тело принца Филиппа перезахоронят из Королевской усыпальницы после смерти Елизаветы II. После ухода королевы из жизни, тело ее мужа переместят в мемориальную часовню Георга VI.

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