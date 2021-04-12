Принц Уильям отреагировал на смерть дедушки принца Филиппа: милое фото герцога с правнуком
Принц Филипп умер утром 9 апреля. Его родные до сих пор публикуют в сети трогательные сообщения, в которых выражают печаль. Смерть герцога Эдинбургского является невосполнимой потерей для королевской семьи Великобритании. В частности, отреагировал на смерть дедушки и принц Уильям, который добавил к словам благодарности ему атмосферное семейное фото с маленьким принцем Джорджем.
Источник:инстаграм принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Монаршая семья готовится к похоронам супруга Елизаветы II, которые состоятся в субботу, 17 апреля. В Великобритании объявили общенациональный траур. Вся страна скорбит вместе с королевской семьей. Сообщение о принце Филиппе, которое ждали миллион, его внук принц Уильям обнародовал 12 апреля.
Важно Принц Гарри прибыл в Лондон на похороны дедушки принца Филиппа, – СМИ
Реакция принца Уильяма на смерть дедушки
"Столетие жизни моего деда определялось служением – своей стране и Содружеству, жене и королеве, нашей семье", – написал в публикации герцог Кембриджский.
Уильям отметил, что ему повезло не просто иметь пример дедушки, который руководил им, но и устойчивое присутствие Филиппа во взрослой жизни – и в хорошие времена, и в тяжелые дни.
Я всегда буду благодарен, что у моей жены было столько лет, чтобы узнать моего дедушку. И за доброту, которую он проявлял к ней,
– акцентировал Уильям.
Принц добавил, что его дети всегда будут иметь воспоминания о дедушке, который приезжал, чтобы забрать их в свою карету. Они все увидели его невероятную жажду приключений, а также озорное чувство юмора.
Мой дед был удивительным человеком и частью чрезвычайного поколения. Мы с Кэтрин будем продолжать делать то, что он хотел бы, и поддерживать Ее Величество в последующие годы. Я буду скучать по деду, но знаю, что он хотел бы, чтобы мы продолжали работу,
– завершил внук герцога Эдинбургского.
К сообщению принц Уильям добавил фото дедушки, который позирует на карете вместе с маленьким принцем Джорджем.
Другие реакции на смерть принца Филиппа:
- супружеская чета принца Гарри и Меган Маркл почтили память супруга королевы Елизаветы II на официальном сайте своего благотворительного фонда Archwell;
- Великобритания почтила память Его Высочества военными салютами;
- звезды и политики выражают соболезнования королевской семье на страницах в социальных сетях;
- к словам соболезнования присоединился и актер сериала "Корона" Тобайас Мензис, который сыграл герцога Эдинбургского в ленте;
- на трагедию в монаршей семье отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский;
- принц Чарльз впервые обратился к общественности на следующий день после смерти отца;
- единственная дочь принца Филиппа – принцесса Анна высказалась относительно смерти отца и отметила, что он является примером для подражания;
- королевские семьи Европы выразили соболезнования Елизавете II.
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