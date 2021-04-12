Принц Филипп умер утром 9 апреля. Его родные до сих пор публикуют в сети трогательные сообщения, в которых выражают печаль. Смерть герцога Эдинбургского является невосполнимой потерей для королевской семьи Великобритании. В частности, отреагировал на смерть дедушки и принц Уильям, который добавил к словам благодарности ему атмосферное семейное фото с маленьким принцем Джорджем.

Монаршая семья готовится к похоронам супруга Елизаветы II, которые состоятся в субботу, 17 апреля. В Великобритании объявили общенациональный траур. Вся страна скорбит вместе с королевской семьей. Сообщение о принце Филиппе, которое ждали миллион, его внук принц Уильям обнародовал 12 апреля.

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Реакция принца Уильяма на смерть дедушки

"Столетие жизни моего деда определялось служением – своей стране и Содружеству, жене и королеве, нашей семье", – написал в публикации герцог Кембриджский.

Уильям отметил, что ему повезло не просто иметь пример дедушки, который руководил им, но и устойчивое присутствие Филиппа во взрослой жизни – и в хорошие времена, и в тяжелые дни.

Я всегда буду благодарен, что у моей жены было столько лет, чтобы узнать моего дедушку. И за доброту, которую он проявлял к ней,

– акцентировал Уильям.

Принц добавил, что его дети всегда будут иметь воспоминания о дедушке, который приезжал, чтобы забрать их в свою карету. Они все увидели его невероятную жажду приключений, а также озорное чувство юмора.

Мой дед был удивительным человеком и частью чрезвычайного поколения. Мы с Кэтрин будем продолжать делать то, что он хотел бы, и поддерживать Ее Величество в последующие годы. Я буду скучать по деду, но знаю, что он хотел бы, чтобы мы продолжали работу,

– завершил внук герцога Эдинбургского.

К сообщению принц Уильям добавил фото дедушки, который позирует на карете вместе с маленьким принцем Джорджем.

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