Принц Гарри прилетел в Лондон на похороны принца Филиппа. Вслед за старшим братом принцем Уильямом он отреагировал на смерть дедушки и рассказал, каким он был в повседневной жизни. Внук отметил его преданность Елизавете II и чудесное чувство юмора.

Дети и внуки принца Филиппа, который умер 9 апреля во Виндзорском замке, чествуют его память. Четвертый день подряд королевская семья публично выражает свою скорбь и делится щемящими воспоминаниями. Не остался в стороне и принц Гарри. Он прилетел на похороны и рассказал, что помнит герцога Эдинбургского не только как мужа правящего британского монарха, но и как дедушку с остроумными шутками и мастера барбекю.

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Принц Гарри поделился воспоминаниями о дедушке

Гарри назвал покойного принца Филиппа человеком чести и преданным мужем королевы Елизаветы II. Он признался, что дедушка навсегда покорил сердца всех, кто когда-либо находился рядом с ним.

Мой дед всегда был самим собой, с прекрасным чувством юмора и благодаря своему обаянию мог легко удерживать внимание всех людей, которые находились с ним в одной комнате. Никто не мог догадаться, что он скажет дальше,

– вспомнил принц Гарри.

Он поблагодарил дедушку "за службу, за преданность бабушке и за то, что он всегда был самим собой". Гарри стал одним из немногих, кто рассказал, каким принц Филипп был в повседневной жизни.

"Для меня он был просто дедушкой: мастером барбекю, легендой стеба и невероятно дерзким до конца жизни. Он был опорой для Ее Величества королевы и был невероятно предан ей на протяжении 73 лет брака. Я мог бы продолжать и дальше и знаю, что он прямо сейчас, держа в руках пиво, сказал бы: "О, да, продолжай", – высказался принц Гарри.

Нам будет очень тебя не хватать, но о тебе обязательно будет помнить вся нация, и весь мир. В сердцах Меган, Арчи, в моем сердце, и сердце твоей будущей правнучки ты занимаешь особое место,

– чувственно завершил королевский отпрыск.

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