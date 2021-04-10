Люди массово приходят к воротам Букингемского дворца и Виндзорского замка, чтобы возложить цветы в память об умершем герцоге Эдинбургском. Однако из-за пандемии коронавируса власти просят прибегнуть к другим способам выражения сочувствия.

Печальная новость о смерти принца Филиппа облетела мир 9 апреля. В Великобритании начался общенациональный траур. По всей стране приспустили флаги в знак скорби по мужу королевы Елизаветы II.

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Британцы несут цветы к королевскому дворцу

Потерю герцога Эдинбургского оплакивает не только монаршая семья, но и вся Великобритания. В Лондоне огромное количество людей несут цветы, плакаты и подарки под Букингем и Виндзор, таким образом выражая сочувствие королевской семье. Тротуар возле дворца покрыт букетами. Многие расстроены и взволнованы.

Однако власть и королевская семья призывают не возлагать цветы на улицах из-за пандемии коронавируса.

Мы просим общественность не собираться возле королевских резиденций и продолжать следовать советам органов здравоохранения, в том числе избегать собрания большими группами и минимизировать количество поездок,

– сообщил прессекретар секретариата кабинета министров.

Монаршая семья также призвала внести вклад в благотворительную организацию вместо того, чтобы покупать букет цветов. Выразить соболезнования семье можно дистанционно: дворец создал для этого онлайн-книгу. Елизавета II сможет прочитать сообщение от каждого. Между тем королева вступила в состояние траура и отошла от государственных дел.

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