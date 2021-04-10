Британцы возлагают цветы в память о принце Филиппе: дворец просит этого не делать
Люди массово приходят к воротам Букингемского дворца и Виндзорского замка, чтобы возложить цветы в память об умершем герцоге Эдинбургском. Однако из-за пандемии коронавируса власти просят прибегнуть к другим способам выражения сочувствия.
Источник:BBC
Печальная новость о смерти принца Филиппа облетела мир 9 апреля. В Великобритании начался общенациональный траур. По всей стране приспустили флаги в знак скорби по мужу королевы Елизаветы II.
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Британцы несут цветы к королевскому дворцу
Потерю герцога Эдинбургского оплакивает не только монаршая семья, но и вся Великобритания. В Лондоне огромное количество людей несут цветы, плакаты и подарки под Букингем и Виндзор, таким образом выражая сочувствие королевской семье. Тротуар возле дворца покрыт букетами. Многие расстроены и взволнованы.
Однако власть и королевская семья призывают не возлагать цветы на улицах из-за пандемии коронавируса.
Мы просим общественность не собираться возле королевских резиденций и продолжать следовать советам органов здравоохранения, в том числе избегать собрания большими группами и минимизировать количество поездок,
– сообщил прессекретар секретариата кабинета министров.
Монаршая семья также призвала внести вклад в благотворительную организацию вместо того, чтобы покупать букет цветов. Выразить соболезнования семье можно дистанционно: дворец создал для этого онлайн-книгу. Елизавета II сможет прочитать сообщение от каждого. Между тем королева вступила в состояние траура и отошла от государственных дел.
Умер принц Филипп: что следует знать
- 99-летний муж британской королевы Елизаветы II отошел мирно утром 9 апреля 2021 года.
- Букингемский дворец пока не назвал причину смерти герцога Эдинбургского. Но известно, что раньше у него ухудшилось состояние здоровья, он долго находился в больнице и перенес операцию на сердце. С тех пор прошло меньше месяца.
- На смерть принца Филиппа отреагировала королевская семья. На официальных страницах убрали радостные фото, а вместо них поставили гербы в знак скорби.
- Похороны принца Филиппа, скорее всего, не будут государственными, а военными, по желанию покойника. Служба пройдет в часовне Святого Георгия. На ней будут присутствовать члены семьи и представители некоторых государств.
- Память супруга королевы почтили принц Гарри и Меган Маркл. Внук герцога должен прибыть в Великобританию, чтобы быть с семьей. Меган останется дома из-за беременности.
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