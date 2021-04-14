Принц Гаррі повернеться до США відразу після прощання з принцом Філіпом, – ЗМІ
Онук королеви Єлизавети II не хоче надовго затримуватися у Великій Британії попри важку ситуацію в родині. Тому майже одразу після похорону принца Філіпа він полетить додому.
Джерело:Page Six
Принц Гаррі не хоче надовго залишати вагітну Меган Маркл з сином Арчі самих. Відомо, що Меган вже перебуває на останніх місяцях вагітності. Про це повідомляють джерела видання. Тому після прощання з померлим дідусем він полетить у Сполучені Штати.
Важливо Не хотіла бути в центрі уваги: чому насправді Меган Маркл не прилетіла до Британії
Зараз принц Гаррі проходить 10-денний карантин у королівському маєтку Фрогмор-гауз. Він розташований неподалік від Віндзорського замку. У Фрогморі живе його двоюрідна сестра принцеса Євгенія.
Нагадаємо, принц Гаррі прибув до Лондона 11 квітня. Він прилетів до Великої Британії літаком з Лос-Анджелеса та приземлився в аеропорту Хітроу.
Поховання принца Філіпа: що відомо
- 10 квітня Букінгемський палац оголосив, що прощання з принцом Філіпом пройде у суботу, 17 квітня. Служба відбудеться у каплиці Святого Георгія, на якій будуть присутні тільки найближчі.
- З метою дотримання карантинних норм поховання буде проходити без публічних процесій. Тому прем'єр-міністр Британії не відвідає прощання з герцогом Единбурзьким.
- Відомо, що тіло принца Філіпа перепоховають з Королівської усипальниці після смерті Єлизавети II. Після відходу королеви з життя, тіло чоловіка перемістять в меморіальну каплицю Георга VI.
Помер принц Філіп: головне
- Чоловік королеви пішов з життя 9 квітня.
- Останні дні герцог Единбурзький провів у Віндзорському замку разом з дружиною.
- Монарша родина оплакує непоправну втрату.
- Спогади про принца Філіпа поширюють його донька, принц Вільям, принц Гаррі.
- Британці вшановували пам'ять про герцога квітами та військовими салютами.
Поділитися новиною