Великобритания проводит пушечные залпы в память о принце Филиппе. Военные салюты проходят не только по всей стране, но и на военных кораблях в открытом море.

10 апреля в Великобритании, начиная с полудня, военнослужащие делают выстрел каждую минуту в память об умершем принце Филиппе. Серию пушечных залпов начали в Лондоне из Тауэра. Также салюты пройдут в Эдинбурге, Кардиффе и Белфасте, замках Кардифф и Хиллсборо, Эдинбургском замке и на военно-морской базе Портсмут.

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Великобритания чтит память принца Филиппа военными салютами

В знак скорби стреляли не только в уголках Великобритании, но и в открытом море. Это был эсминец HMS Diamond, фрегат HMS Montrose. Заметим, что принц Филипп во время Второй мировой войны служил в британском королевском флоте и имел звание лорда-адмирала.



В Британии проводят пушечные залпы / Фото BBC

Каждая пушка должна сделать 41 залп по одному выстрелу в минуту. Серия орудийных залпов уже состоялась возле здания парламента Австралии.



В Британии проводят пушечные залпы / Фото BBC

Из-за пандемии коронавируса меры ограничены для публики. Военнослужащие, согласно карантинным условиям, находятся в защитных масках.

В Лондоне для церемонии использовали старинные пушки времен Первой мировой войны. Их использовали в 1947 году в честь свадьбы принца Филиппа, а также во время коронации Елизаветы II.

Военные салюты в память о герцоге Эдинбургском проходят на уровне с теми, что проходили после смерти королевы Виктории в 1901 году и Уинстона Черчилля в 1965 году. Пушечные залпы транслировали по британскому телевидению и в интернете.



В Британии проводят пушечные залпы / Фото BBC

Пушечные залпы в память о принце Филиппе: смотрите видео онлайн