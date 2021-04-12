Принц Филипп ушел из жизни утром 9 апреля 2021 года. Похороны состоятся в субботу, 17 апреля, однако после смерти королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского перезахоронят.

Смерть британского принца всколыхнула весь мир, поэтому теперь все внимание приковано к подробностям касательно похорон и королевской семьи Великобритании. В частности, в СМИ появилась информация, что тело герцога впоследствии перезахоронят.

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Отмечается, что до смерти Ее Величества гроб герцога Эдинбургского будет в Королевском хранилище часовни Святого Георгия.

После ухода королевы Елизаветы II из жизни, тело ее мужа переместят в мемориальную часовню Георга VI. Королевская чета будет покоиться там вместе.

Смерть принца Филиппа