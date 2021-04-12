Тело принца Филиппа перезахоронят
Принц Филипп ушел из жизни утром 9 апреля 2021 года. Похороны состоятся в субботу, 17 апреля, однако после смерти королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского перезахоронят.
Источник:Mirror
Смерть британского принца всколыхнула весь мир, поэтому теперь все внимание приковано к подробностям касательно похорон и королевской семьи Великобритании. В частности, в СМИ появилась информация, что тело герцога впоследствии перезахоронят.
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Отмечается, что до смерти Ее Величества гроб герцога Эдинбургского будет в Королевском хранилище часовни Святого Георгия.
После ухода королевы Елизаветы II из жизни, тело ее мужа переместят в мемориальную часовню Георга VI. Королевская чета будет покоиться там вместе.
Смерть принца Филиппа
- Монаршая семья объявила о смерти герцога Эдинбургского 9 апреля. Именно в этот день его сын принц Чарльз праздновал 16-ю годовщину свадьбы с герцогиней Камиллой.
- Принц Филипп ушел из жизни в возрасте 99 лет, не дожив 2 месяцев до своего 100-летия.
- Последние дни жизни принц провел в Виндзорском замке вместе с любимой. Он больше всего не хотел умирать в больнице и отказывался от посторонней помощи.
- Похороны состоятся в субботу, 17 апреля. Из-за пандемии коронавируса пришлось изменить торжественную церемонию захоронения. Частная служба состоится 17 апреля в Виндзоре с ограниченным количеством присутствующих.
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