Дочь королевы Елизаветы II и принца Филиппа принцесса Анна впервые высказалась о потере отца. Она обнародовала щемящее сообщение, где призналась, что герцог Эдинбургский является ее примером для подражания.

Королевская семья оплакивает смерть мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа. На этот раз потерю прокомментировала принцесса Анна, единственная дочь в семье. Соответствующее сообщение разместили на странице монаршей семьи.

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Принцесса Анна о потере отца

Дочь принца Филиппа заметила, что она понимала, что когда-то отец умрет, но на самом деле к такому нельзя быть готовым.

"Мой отец был моим учителем, сторонником и критиком, но его примеру жизни и службы я больше хотела бы подражать. Его способность обращаться с каждым человеком как с индивидуальностью со своими правами и умениями наложило отпечаток на все организации, в которых герцог участвовал", – написала принцесса Анна.

Дочь королевы добавила, что считает честью идти по стопам герцога Эдинбургского, и ей было приятно поддерживать отца в его деятельности. Анна отметила, что принц Филипп означал много как в Великобритании, так и в странах Содружества и во всем мире.

Я хотела бы подчеркнуть, насколько семья ценит послания и воспоминания такого количества людей, жизни которых принц также коснулся. Мы будем по нему скучать, но он оставил наследие, которое может вдохновить нас всех,

– подытожила принцесса.

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