Единственная дочь принца Филиппа отреагировала на его смерть
Дочь королевы Елизаветы II и принца Филиппа принцесса Анна впервые высказалась о потере отца. Она обнародовала щемящее сообщение, где призналась, что герцог Эдинбургский является ее примером для подражания.
Источник:инстаграм королевской семьи
Королевская семья оплакивает смерть мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа. На этот раз потерю прокомментировала принцесса Анна, единственная дочь в семье. Соответствующее сообщение разместили на странице монаршей семьи.
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Принцесса Анна о потере отца
Дочь принца Филиппа заметила, что она понимала, что когда-то отец умрет, но на самом деле к такому нельзя быть готовым.
"Мой отец был моим учителем, сторонником и критиком, но его примеру жизни и службы я больше хотела бы подражать. Его способность обращаться с каждым человеком как с индивидуальностью со своими правами и умениями наложило отпечаток на все организации, в которых герцог участвовал", – написала принцесса Анна.
Дочь королевы добавила, что считает честью идти по стопам герцога Эдинбургского, и ей было приятно поддерживать отца в его деятельности. Анна отметила, что принц Филипп означал много как в Великобритании, так и в странах Содружества и во всем мире.
Я хотела бы подчеркнуть, насколько семья ценит послания и воспоминания такого количества людей, жизни которых принц также коснулся. Мы будем по нему скучать, но он оставил наследие, которое может вдохновить нас всех,
– подытожила принцесса.
Как дети принца Филиппа реагируют на его смерть
- Принц Чарльз записал видеообращение, где отдал последний долг отцу и поблагодарил всех за сочувствие.
- Принц Эндрю признался, что его мать Елизавета II тяжелее всех переживает смерть герцога Эдинбургского. Он назвал принца Филиппа "праотцем нации" и сказал, что к нему всегда можно было прийти за поддержкой.
- Принц Эдвард подчеркнул, что потеря отца стала для семьи страшным потрясением.
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