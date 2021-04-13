Несколько дней назад в Лондон прибыл принц Гарри на похороны дедушки принца Филиппа. Его жена Меган Маркл осталась дома из-за беременности. Однако друзья актрисы сообщили, что она сама не захотела лететь в Великобританию.

Ранее Букингемский дворец объявил, что Меган Маркл не сможет прибыть на похороны принца Филиппа, который умер 9 апреля. Ведь она ожидает рождения второго ребенка, а врач посоветовал герцогине не путешествовать. Впоследствии эту информацию подтвердила пресса, которая сообщила о прибытии принца Гарри без Меган в Лондон через 2 дня.

Важно В сети появились письма принца Филиппа к невестке принцессе Диане

Почему Меган Маркл не прибыла в Лондон

Друзья жены принца Гарри объяснили, что она не хотела оказаться в центре внимания на церемонии прощания с герцогом Эдинбургским. Также Меган Маркл больше всего беспокоится о том, чтобы поддержать мужа. По данным издания, она сама дала возможность Гарри решить, стоит ли ей посетить похороны.

Меган сказала, что именно в это время семья должна сплотиться, забыть о разногласиях и объединиться как единое целое. Она сказала, что это то, чего хотел бы принц Филипп, и что она готова простить и двигаться вперед,

– сообщил инсайдер.

Кроме того, против полета Меган Маркл в Великобританию выступила ее мать Дория Регланд. По словам источника, она настояла на том, чтобы дочь осталась в Калифорнии и не подвергала риску свое здоровье и здоровье малыша.

Вместе с тем Меган Маркл подчеркнула, что между ней и принцем Филиппом была "особая связь". Актриса очень любила герцога Эдинбургского. Поэтому она считает, что ее отсутствие на похоронах не будет оскорбительным для королевы и королевской семьи.

Меган Маркл говорит, что присутствие или отсутствие ее на похоронах принца Филиппа не изменит его отношения с королевой Елизаветой II. И королева понимает ее отсутствие, и хотела бы, чтобы она и ее ребенок оставались в безопасности,

– пишет издание.

Жена принца Гарри добавила, что для мужа визит в Лондон является удачным временем, чтобы восстановить утраченную связь с отцом и братом. А для этого ее присутствие не слишком нужно.

Что известно о смерти принца Филиппа