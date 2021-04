На прошлой неделе поклонники увидели отрывки из откровенной книги актрисы Шэрон Стоун, которая впервые рассказала о закулисье личной жизни. Также украинский шоу-бизнес поздравлял мультиартиста Монатика с 35-летием, а весь мир шутил на 1 апреля.

Признание Шэрон Стоун

Американская актриса Шэрон Стоун, которая за свою карьеру смогла получить Золотой глобус и Эмми, известна своим поклонникам за роль в фильме "Основной инстикт". Знаменитая сцена, где она сидит на кресле без нижнего белья, до сих пор "гуляет" в сети. Впрочем, в ее первой новой книге под названием The Beauty of Living Twice женщина рассказала об этой сцене, которая изменила всю ее жизнь.

По ее словам, сцену в полицейском участке сняли тайно без ее согласия. Режиссеры не сообщали ей, что она будет сниматься в эротической сцене, а просьба снять нижнее белье у нее не вызвала подозрений. Когда же она увидела эту сцену в фильме, то дала пощечину режиссеру Полу Верховену.



Шэрон Стоун в эротической сцене "Основного инстинкта" / Скриншот из фильма

В книге 63-летняя Шэрон Стоун также поделилась, что в детстве стала жертвой изнасилования собственного дедушки. Жертвой сексуального насилия также стала ее родная сестра Келли.

Актриса также поделилась, что во время операции на удаление доброкачественных опухолей из груди хирург увеличил ее грудь без всякого ее разрешения. По словам Шэрон, ему якобы показалось, что так будет лучше, и размер груди будет пропорционален размеру ее бедер.

Продолжая тему шокирующих признаний, Шэрон добавила, что в 18-летнем возрасте сделала тайный аборт. Тогда она забеременела от своего первого парня. У нее были кровотечения после операции еще несколько дней, и только когда она сожгла все простыни и восстановилась, то смогла вернуться на учебу в школу.

День рождения Монатика и выход детей "в свет"

1 апреля украинский исполнитель Монатик отметил свое 35-летие. Эта дата стала знаковой для него, ведь в таком молодом возрасте он достиг немалых успехов. В этот день в сети его поздравляли первые звезды украинского шоу-бизнеса и даже устроили яркую вечеринку, а он сам выпустил клип и песню "Ресницы безопасности", посвященные его празднику.

Там он вспомнил самые яркие моменты своей жизни, особенно рождение детей от жены Ирины Демичевой. Что интересно, именно в клипе он впервые показал их лица, которые скрывал несколько лет с момента рождения.

Монатик – Ресницы безопасности: смотрите видео онлайн

Что интересно, когда-то он так же в одной из своих песен раскрыл имена мальчиков – Платон и Даниил. Монатик теперь также решил не только показать, какими дети были в детстве, а какими являются сейчас. Для этого он снялся в фотосессии для украинского глянца L'Officiel и позировал на обложке вместе с сыновьями и женой.



Монатик с сыновьями Даниилом и Платоном, а также женой Ириной / Фото L'Officiel

Шутки звезд на 1 апреля

Кто-то называет этот день "Днем дурака", кто-то – "Днем смеха", впрочем, шутить разрешается всем, если это не навредит здоровью ваших друзей или родственников. Звезды не обошли это событие и тоже оригинально поздравили фанатов с этим днем.

К примеру, Григорий Решетник решил разыграть публику анонсом детского шоу "Холостяк. Дети", где участие якобы будут принимать дети от 7 до 12 лет. Ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка" попросил родителей оставлять анкеты детей на сайте, поскольку именно на проекте они найдут свою любовь. Немало поклонников бурно отреагировали на такую новость, но большинство поняли, что это всего лишь первоапрельская шутка.

Американская актриса Тори Спеллинг, вероятно, тоже разыграла фанатов новым фото, где якобы она снова беременна. Возможно, так и есть, поскольку звезда сериала "Беверли-Хиллз" уже имеет 5 детей, но к новости о шестом ребенке фанаты отнеслись скептически, особенно в день публикации – 1 апреля. Люди по-разному отреагировали на новость, но многие женщины раскритиковали актрису за такую шутку, поскольку многие из них мечтают забеременеть, но им до сих пор это не удалось.

Известная модель Хайди Клум 1 апреля также объявила, что рада присоединиться к актерскому составу сериала "Секс в большом городе". Известно, что в новой версии сериала сыграют все главные героини кроме "Саманты" (Ким Кэтролл), поэтому такая новость очень озадачила фанатов. Она также закрыла комментарии к сообщению в инстаграме и поклонники не могли поделиться своими мыслями по поводу этого. В следующем видео в инстаграме она призналась, что это была шутка на 1 апреля.

